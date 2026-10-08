Đường quanh chợ Phú Lâm ở TP.HCM sình lầy, đào ngổn ngang: Khi nào thi công xong?

Chiều 8.10, tại họp báo kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn TP.HCM, UBND phường Phú Lâm đã phản hồi về tình trạng thi công ngổn ngang, đường sình lầy quanh chợ Phú Lâm mà báo chí phản ánh.

Theo UBND phường Phú Lâm, dự án cải tạo khu vực sân phía trước và mặt đường số 1, 2, 3 xung quanh chợ Phú Lâm do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Lâm làm chủ đầu tư.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo đài, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Lâm đã phối hợp với nhà thầu kiểm tra thực tế, rà soát toàn bộ công trường và có phản hồi về tiến độ thi công, nguyên nhân gây bất tiện cũng như các biện pháp khắc phục.

Sình lầy trên đường vào chợ Phú Lâm gây mất an toàn vệ sinh khu vực buôn bán thực phẩm ẢNH: NGỌC QUỲNH

Vì sao đường quanh chợ Phú Lâm bị sình lầy?

Theo đó, dự án cải tạo khu vực sân phía trước và mặt đường số 1, 2, 3 xung quanh chợ Phú Lâm có thời gian thực hiện theo hợp đồng là 5 tháng, kể từ ngày 5.7.2026.

Tính đến đầu tháng 10.2026, dự án vẫn trong thời hạn thi công theo hợp đồng. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Lâm cho biết đang theo dõi, kiểm soát tiến độ tổng thể của công trình.

Theo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Lâm, khu vực xung quanh chợ Phú Lâm có hoạt động mua bán đông đúc, thường xuyên xảy ra tình trạng bày bán hàng hóa trong phạm vi thi công.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM chủ trì họp báo ẢNH: NGUYỄN ANH

Để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tiểu thương và bảo đảm trật tự tại khu vực chợ, nhà thầu phải điều chỉnh phương án, chủ yếu tập trung máy móc và tổ chức thi công vào ban đêm. Việc hạn chế thời gian thi công trong ngày đã ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Bên cạnh đó, trong khoảng 2 tuần gần đây, TP.HCM liên tục xuất hiện mưa lớn, gây khó khăn cho công tác đào đắp, thi công hệ thống thoát nước và lu lèn mặt đường.

"Nước mưa đọng lại tại những vị trí đang thi công, kết hợp với mặt đường chưa được thảm nhựa, khiến mặt đường xuất hiện tình trạng sình lầy, lồi lõm cục bộ, gây bất tiện cho việc đi lại, sinh hoạt và buôn bán của người dân quanh chợ Phú Lâm", đại diện UBND phường Phú Lâm thông tin.

Trước nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến đời sống người dân, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Lâm cho biết đã yêu cầu nhà thầu triển khai các biện pháp khắc phục.

Đối với những vị trí nguy hiểm như hố sâu, hố ga đang thi công, nhà thầu đã gia cố rào chắn, bổ sung dây cảnh báo, biển báo nguy hiểm và lắp đặt đèn cảnh báo vào ban đêm để bảo đảm an toàn cho người đi đường.

Đồng thời, nhà thầu được yêu cầu sắp xếp gọn vật liệu xây dựng, ống cống, bệ bê tông và thu gom bùn đất rơi vãi, hạn chế cản trở lối đi vào chợ.

Về tiến độ, ngay khi thời tiết ổn định, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Lâm sẽ yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức tăng ca để đẩy nhanh thi công, sớm hoàn trả mặt đường bằng phẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và tiểu thương kinh doanh.

Trước đó, Báo Thanh Niên nhận được phản ánh của nhiều người dân về tình trạng thi công ngổn ngang trên các tuyến đường quanh chợ Phú Lâm. Công trình đào xới dở dang, mặt đường lồi lõm, sình lầy khiến việc đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán của tiểu thương.