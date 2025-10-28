Đường sắt Bắc - Nam tắc tại Huế

Sáng nay 28.10, tại ga Đông Hà (Quảng Trị), gần 1.200 hành khách trên tuyến đường sắt Bắc - Nam và ngược lại đã được "tăng bo" (chuyển hàng hóa, hành khách giữa các phương tiện giao thông - PV) bằng xe khách để đi vòng qua các ga đang bị ảnh hưởng mưa lũ tại TP.Huế.

Hành khách được nhân viên ga Đông Hà hỗ trợ vận chuyển hành lý lên ô tô ẢNH: BÁ HOÀNG

Trước tình hình lũ dâng cao tại TP.Huế, ngành đường sắt đã quyết định sử dụng xe để trung chuyển một số chặng đối với hành khách trên các đoàn tàu.

Các đoàn tàu có hành trình Bắc - Nam sẽ dừng đón hành khách tại ga Đông Hà, chuyển tải đến ga Hương Thủy và ngược lại để tiếp tục hành trình.

Gần 1.200 hành khách được chuyển tải từ ga Đông Hà đến ga Hương Thủy và ngược lại để tiếp tục hành trình ẢNH: BÁ HOÀNG

Theo ghi nhận vào 10 giờ sáng nay, trên chuyến tàu SE47 có 444 hành khách, tàu SE7 có 171 hành khách và tàu SE5 có 139 hành khách dừng tại ga Đông Hà đã được đưa lên xe khách, đi vòng qua cao tốc Cam Lộ - La Sơn đến ga Hương Thủy.

Các hành khách đi tàu được nhân viên ngành đường sắt hỗ trợ di chuyển hành lý, tài sản từ toa tàu lên xe và ngược lại.

Trong chiều tối nay, việc chuyển tải hành khách tiếp tục được diễn ra với số lượng hành khách được "tăng bo" dự kiến khoảng 1.200 người và kéo dài cho đến khi tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn Quảng Trị - TP.Huế được đảm bảo an toàn.