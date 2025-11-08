Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đường Trường Sơn Đông đoạn qua xã Pờ Tó thông xe

Trần Hiếu
Trần Hiếu
08/11/2025 14:38 GMT+7

12 giờ trưa nay (8.11), cầu Đăk Pờ Tó đã thông xe sau hai ngày đêm khẩn trương khắc phục sự cố, giúp đường Trường Sơn Đông đoạn qua xã Pờ Tó (Gia Lai) thông suốt.

Theo đó, trong hai ngày qua Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Gia Lai đã huy động 20 đầu xe máy gồm xe ben, máy múc và nhân lực tập trung 24/24 giờ khẩn trương khắc phục sự cố cầu Đăk Pờ Tó bị sập một dầm cầu do lũ lớn, ảnh hưởng từ cơn bão Kalmaegi.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Văn Thạc – Chủ tịch HĐQT Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Gia Lai cho biết: "Chúng tôi đã tiến hành thả đá xuống chỗ bị lũ xói để có thể thông xe sớm nhất. Tổng cộng đã có khoảng 1.200 m3 đá được đổ xuống để xử lý sự cố. Chúng tôi sẽ tiếp tục kè rọ đá để đảm bảo lâu dài.

Đường Trường Sơn Đông đoạn qua xã Pờ Tó thông xe- Ảnh 1.

Những chiếc xe tải chở đá hoạt động liên tục trong hai ngày qua để khắc phục sự cố cầu Đăk Pờ Tó

ẢNH: TRẦN HIẾU

Như Thanh Niên thông tin, lũ lớn do ảnh hưởng của bão Kalmaegi vào tối 6.11 làm cầu Đăk Pờ Tó, Km378+100 thuộc thôn 4, xã Pờ Tó bị sập 1 dầm cầu. Sự cố này khiến đường Trường Sơn Đông đoạn qua khu vực này bị tê liệt trong khi đây là một trong những tuyến đường huyết mạch phía tây Gia Lai, có lưu lượng giao thông cao.

Sáng 7.11, đoàn công tác tỉnh Gia Lai do ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở ngành liên quan đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão Kalmaegi tại xã Pờ Tó.

 Sau khi kiểm tra sự cố tại cầu Đăk Pờ Tó, ông Tuấn chỉ đạo phải tập trung nhân, vật lực khẩn trương đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố. Trước hết cần ưu tiên sửa chữa tạm thời với thời gian khắc phục chậm nhất đến sáng ngày 9.11 phải thông xe, đảm bảo cho người dân đi lại. Công tác thi công khắc phục, đảm bảo kiên cố cho cầu về lâu dài cũng phải được triển khai khẩn trương.

Xem thêm bình luận