Đường vừa nâng cấp đã hỏng: Trách nhiệm ở đâu?

QL28B giữ vai trò kết nối Mũi Né với Đà Lạt, nối miền biển với cao nguyên. Đặc biệt, tuyến đường đang đón lượng lớn phương tiện từ các tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây qua nút giao Lương Sơn để lên Đà Lạt.

Đáng nói, QL28B vừa được nâng cấp, mở rộng với kinh phí hàng trăm tỉ đồng từ ngân sách nhà nước, do Cục Đường bộ (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Thế nhưng, công trình vừa hoàn thành đã xuất hiện hư hỏng, phải dặm vá, sửa chữa khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi: Chất lượng công trình được bảo đảm đến đâu? Hiệu quả đầu tư được đánh giá thế nào khi tuyến đường vừa nâng cấp đã phát sinh sự cố?

Ngày 8.10 vừa qua, Sở Xây dựng Lâm Đồng đề nghị chủ đầu tư khẩn trương khắc phục hư hỏng, bảo đảm an toàn giao thông. Đây là việc cần làm ngay, nhưng vá đường chỉ giải quyết phần ngọn nếu nguyên nhân sụt lún, nứt trượt chưa được làm rõ. Khi chưa có kết luận chuyên môn, chưa thể quy kết nguyên nhân hay trách nhiệm cụ thể cho bất kỳ đơn vị nào; song, cũng không thể xem sự cố là chuyện bình thường rồi sửa chữa qua loa.

Lâm Đồng đang triển khai nhiều dự án nâng cấp, sửa chữa đường sá sau các đợt hư hỏng, sạt lở. Vì vậy, sạt trượt trên đèo Đại Ninh không nên dừng lại ở việc sửa chữa những vị trí hư hỏng. Cần làm rõ nguyên nhân, đánh giá chất lượng công trình và xác định trách nhiệm của các bên liên quan trên cơ sở kết quả kiểm tra, kết luận chuyên môn. Đó không chỉ là yêu cầu đối với riêng QL28B, mà còn là trách nhiệm trong việc bảo đảm từng đồng vốn đầu tư công được sử dụng hiệu quả.