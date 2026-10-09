Duyệt dự án chống ngập chợ Thủ Đức hơn 5.100 tỉ đồng cuối năm 2026

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản triển khai Nghị quyết 96/2026 của HĐND TP.HCM về chủ trương đầu tư dự án cải tạo rạch Thủ Đức, phường Thủ Đức.

Dự án này có tổng mức đầu tư 5.124 tỉ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2031, nhằm giải quyết tình trạng ngập úng tại khu vực chợ Thủ Đức và vùng lân cận, đồng thời cải thiện môi trường, cảnh quan đô thị.

Về quy mô, dự án cải tạo khoảng 3 km rạch Thủ Đức và rạch Nhà Trà với các hạng mục chính gồm cải tạo, nạo vét rạch; xây dựng đường giao thông hai bên, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật và công viên cây xanh.

Đáng chú ý, dự án dự kiến nâng công suất trạm bơm tại cống ngăn triều giáp sông Sài Gòn từ 7.200 m³/giờ lên khoảng 120.000 m³/giờ, nhằm tăng năng lực tiêu thoát nước. Địa phương dự kiến bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 15,7 ha, ảnh hưởng khoảng 435 trường hợp.

Dự án cải tạo rạch Thủ Đức có tổng vốn đầu tư hơn 5.100 tỉ đồng, chống ngập cho khu vực chợ Thủ Đức ẢNH: NGUYÊN VŨ

Theo yêu cầu của UBND TP.HCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM phối hợp UBND phường Thủ Đức, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các cơ quan liên quan rà soát, thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch phân khu. Công việc phải hoàn thành trước ngày 30.11, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định và phê duyệt 2 dự án thành phần (bồi thường và xây lắp) trong quý 4/2026.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị phải phối hợp chặt chẽ với UBND phường Thủ Đức, Sở Nông nghiệp và Môi trường, bảo đảm tiến độ giữa các dự án thành phần được triển khai đồng bộ, tránh chồng chéo, phát sinh chi phí và lãng phí nguồn lực.

Sở Xây dựng được giao hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng; đôn đốc trình thẩm định, phê duyệt các dự án thành phần trong quý 4/2026. Đây cũng là cơ sở để Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công năm 2027.