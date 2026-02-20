Elon Musk - ông chủ Starlink vừa được cấp phép tại Việt Nam giàu cỡ nào?

Cục Viễn thông (Bộ KH&CN) vừa cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông cố định vệ tinh cho Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam. Cục Tần số vô tuyến điện cũng chính thức cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho công ty này. Đây là công ty nước ngoài đầu tiên được Việt Nam chấp thuận thử nghiệm dịch vụ internet vệ tinh. Công ty này thuộc Tập đoàn Space X (Mỹ) do tỉ phú Elon Musk sáng lập năm 2022.

Theo Giấy phép tần số vô tuyến điện được cấp, giai đoạn đầu, Starlink sẽ triển khai 4 trạm cổng (gateway) và quy mô thiết bị đầu cuối tối đa 600.000 thiết bị. Việc thí điểm kinh doanh dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp được thực hiện trong thời gian 5 năm, kể từ ngày doanh nghiệp do tổ chức thí điểm thành lập tại Việt Nam được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và sẽ phải kết thúc trước ngày 1.1.2031.

Elon Musk - ông chủ Starlink vừa được cấp phép dịch vụ tại Việt Nam - hiện là người giàu nhất thế giới ẢNH: STARLINK

Starlink là dự án internet vệ tinh do Tập đoàn SpaceX (Mỹ) phát triển, nhằm cung cấp kết nối internet băng rộng tốc độ cao, độ trễ thấp trên toàn cầu thông qua hệ thống vệ tinh quỹ đạo Trái đất tầm thấp (LEO – Low Earth Orbit). Khác với các vệ tinh viễn thông truyền thống hoạt động ở quỹ đạo địa tĩnh cách trái đất khoảng 36.000 km, các vệ tinh Starlink bay ở độ cao khoảng 550 km. Nhờ đó, tín hiệu truyền tải có độ trễ thấp hơn đáng kể, giúp cải thiện chất lượng dịch vụ internet, đặc biệt cho các ứng dụng thời gian thực như họp trực tuyến, chơi game trực tuyến, điều khiển từ xa hay truyền dữ liệu khẩn cấp.

Theo bảng xếp hạng của Fobes, tỉ phú Elon Musk - ông chủ của Tập đoàn Space X, Tesla và nhiều doanh nghiệp khác - hiện là người giàu nhất thế giới. Tính đến hiện nay, tỉ phú Elon Musk đang sở hữu tài sản trị giá 845,2 tỉ USD, tăng gần 100 tỉ USD so với cuối năm 2025. Còn so với đầu năm 2025, tài sản của tỉ phú Elon Musk đã tăng thêm gần 504 tỉ USD. Đây cũng là tỉ phú đầu tiên của thế giới sở hữu khối tài sản khủng như trên. Tài sản của ông hiện đã bỏ xa người giàu thứ hai thế giới là Larry Page, người đồng sáng lập Google với tài sản trị giá 249,3 tỉ USD.

Chỉ riêng Tập đoàn SpaceX, do Elon Musk thành lập năm 2002, hiện được định giá khoảng 400 tỉ USD sau đợt chào bán cổ phần tư nhân vào tháng 8.2025. Theo ước tính, vị tỉ phú này sở hữu khoảng 42% cổ phần của công ty hàng không vũ trụ này. Hay một đơn vị khác là Twitter đã được ông mua lại vào năm 2022 với giá trị doanh nghiệp 44 tỉ USD. Đến tháng 3.2025, ông tiến hành sáp nhập Twitter với xAI, tạo ra một thực thể hợp nhất được định giá khoảng 113 tỉ USD, bao gồm cả nợ.