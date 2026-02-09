Tỉ phú Elon Musk tạm gác kế hoạch lên sao Hỏa

Công ty vũ trụ SpaceX của tỉ phú Elon Musk đã đạt được thành công vang dội khi là nhà thầu của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), nhưng nhiều năm qua, các nhà phê bình đã chỉ trích kế hoạch thuộc địa hóa sao Hỏa của ông Musk là quá tham vọng.

Tỉ phú Elon Musk nói rằng SpaceX sẽ tạm gác kế hoạch lên sao Hỏa, trước mắt tập trung cho sứ mệnh xây thành phố trên mặt trăng ẢNH: REUTERS

"Đối với những người chưa biết, SpaceX đã chuyển trọng tâm sang xây dựng một thành phố tự phát triển trên mặt trăng, vì chúng ta có thể đạt được điều đó trong vòng chưa đầy 10 năm, trong khi sao Hỏa sẽ mất hơn 20 năm", ông Musk nói trong một bài đăng trên X ngày 8.2, nền tảng mạng xã hội mà ông mua lại vào năm 2022.

Theo vị tỉ phú, những khó khăn trong việc đến sao Hỏa bao gồm việc "chỉ có thể du hành đến sao Hỏa khi các hành tinh thẳng hàng cứ sau 26 tháng". Trong khi đó, "chúng ta có thể phóng lên mặt trăng cứ sau 10 ngày", ông nói thêm.

Động thái chuyển trọng tâm của SpaceX phù hợp với sự thay đổi trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người không còn tập trung vào việc đưa người Mỹ lên sao Hỏa mà là muốn nhanh chân hơn các nước khác trong việc trở lại mặt trăng.

Trong một sắc lệnh hành pháp về chính sách không gian của Mỹ vào cuối năm ngoái, ông Trump nói rằng ông muốn đưa người Mỹ lên mặt trăng vào năm 2028, theo chương trình Artemis của NASA, trong đó SpaceX là một nhà thầu.

Điều đó đánh dấu bước thay đổi so với tuyên bố trước đó của vị tổng thống rằng ông muốn cắm cờ Mỹ trên sao Hỏa trước khi kết thúc nhiệm kỳ lần này.

Hiện tại, người Mỹ dự kiến đặt chân trở lại lên mặt trăng vào giữa năm 2027 trong sứ mệnh Artemis 3, nhưng thời gian biểu đã liên tục bị lùi lại.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng cột mốc này có thể sẽ bị trì hoãn một lần nữa vì tàu đổ bộ mặt trăng đang được SpaceX phát triển vẫn chưa sẵn sàng.

Việc tiếp cận mặt trăng dễ dàng hơn "có nghĩa là chúng ta có thể nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng một thành phố trên mặt trăng hơn là một thành phố trên sao Hỏa", ông Elon Musk nói.

Song, ông cũng nhấn mạnh rằng SpaceX sẽ không từ bỏ kế hoạch chinh phục hành tinh đỏ và sẽ "nỗ lực xây dựng một thành phố trên sao Hỏa và bắt đầu thực hiện điều đó trong khoảng 5 đến 7 năm nữa".