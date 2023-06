Epson định hướng ngành in ấn thân thiện với môi trường như thế nào?

Dòng máy in trắng đen EcoTank của Epson được đánh giá là một trong những sản phẩm bền vững Epson cung cấp

Nghiên cứu của NatWest có thấy 57,5% doanh nghiệp vừa và nhỏ của Vương quốc Anh cho biết tính bền vững có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình ra quyết định của họ, theo tờ Management Today. Tính bền vững ngày càng quan trọng đối với người tiêu dùng với 75% người trưởng thành nước này lo lắng về biến đổi khí hậu, trong khi Gen Z đang áp dụng các hành vi bền vững hơn như một tiêu chuẩn.

Có nhiều bước mà các doanh nghiệp có thể thực hiện để đảm bảo đang đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu bền vững của mình. Một trong số đó là đầu tư vào một trong những thành phần quan trọng của bất kỳ văn phòng nào - máy in.

Dòng máy in trắng đen EcoTank thuộc thương hiệu Epson được đánh giá là một trong những sản phẩm bền vững mà doanh nghiệp có thể đầu tư để gia tăng hiệu suất làm việc, song vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường. Sở hữu khả năng in ấn tối ưu lên đến 20 trang mỗi phút theo tiêu chuẩn ISO, Epson EcoTank M1170 và M2170 mới đáp ứng nhu cầu in ấn tài liệu trắng đen của doanh nghiệp với cường độ sử dụng hằng ngày.

Với mỗi bình mực có giá hơn 270.000 đồng cho ra đến 6.000 trang in, doanh nghiệp chỉ tiêu tốn trung bình 45 đồng cho mỗi trang in. Chế độ bảo hành đầu phun 4 năm hoặc 50.000 trang (tùy điều kiện nào đến trước).

Với tính năng tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường, EcoTank bán hơn 6 triệu máy ở Ấn Độ trong năm 2022 Epson cung cấp

Theo tờ Indiantextilemagazine, Epson giữ được vị trí số 1 trên thị trường máy in phun Ấn Độ trong năm 2022, nhờ dòng EcoTank là tiết kiệm và thân thiện với môi trường. Dòng máy in EcoTank của Epson được hỗ trợ bởi công nghệ Heat-Free (tiêu thụ ít điện năng hơn so với máy in laser) nhờ đó tiết kiệm tiền và bảo vệ môi trường.

Công ty cho biết loạt máy in của họ phản ánh triết lý sử dụng sự đổi mới hiệu quả, nhỏ gọn và chính xác để làm phong phú thêm cuộc sống của mọi người. Năm 2022, Epson đã bán được hơn 6 triệu máy in EcoTank ở Ấn Độ và hơn 70 triệu máy in trên toàn thế giới.

Trong những năm tới, Epson cho biết trọng tâm của họ sẽ vẫn là giảm tác động môi trường của các sản phẩm và dịch vụ cũng như trong chuỗi cung ứng, đạt được sự bền vững trong nền kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, công ty cũng thúc đẩy các giới hạn của ngành thông qua đổi mới sáng tạo, cởi mở đồng thời đóng góp cho các sáng kiến môi trường quốc tế.