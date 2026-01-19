EU gấp rút đối phó thuế quan của ông Trump, sẵn sàng trả đũa

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 18.1 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp các mức thuế quan mới trên diện rộng đối với một số đồng minh NATO nếu Washington không được mua Greenland.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác bỏ yêu cầu này, cho rằng đó là hành động tống tiền và đang chuẩn bị các bước trả đũa trong khi khẩn trương thúc đẩy ngoại giao.

Các quan chức cho biết khối này có thể áp thuế đối ứng đối với khoảng 108 tỉ USD hàng hóa của Mỹ, đồng thời xem xét việc sử dụng một công cụ cứng rắn hơn, có thể hạn chế quyền tiếp cận thị trường châu Âu của Mỹ.

Cuộc khủng hoảng dự kiến sẽ chi phối cả hội nghị thượng đỉnh EU sắp tới vào ngày 22.1 và các cuộc đàm phán tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) trong tuần này, nơi ông Trump dự kiến sẽ tham dự.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cảnh báo rằng bất kỳ động thái quân sự nào của Mỹ đối với Greenland sẽ làm rạn nứt NATO và tạo lợi thế lớn cho Điện Kremlin: “Tôi rất lo ngại rằng nếu một cuộc xâm lược Greenland như vậy của Mỹ xảy ra, nó sẽ là dấu chấm hết cho NATO”.

Các binh sĩ Đan Mạch đi bộ sau khi đổ bộ xuống cảng Nuuk (Greenland), ngày 18.1.2026 ẢNH: REUTERS

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết cuộc đối thoại với Washington vẫn được duy trì thông qua một nhóm làm việc ba bên mới gồm Đan Mạch, Greenland và Mỹ.

“Các cuộc đàm phán mang tính xây dựng và chúng tôi cũng đã quyết định tiếp tục làm việc, xem chúng tôi có thể tìm ra giải pháp dẫn đến việc Tổng thống [Donald Trump] từ bỏ ý tưởng sở hữu Greenland, đảm bảo chủ quyền của Greenland, toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch, đồng thời đáp ứng những kỳ vọng và yêu cầu hợp lý của Mỹ. Và đó là những gì chúng tôi đã nhất trí”.

8 quốc gia châu Âu đã đưa ra một tuyên bố chung bày tỏ sự đoàn kết hoàn toàn với Đan Mạch và Greenland, đồng thời cảnh báo các mối đe dọa về thuế quan có nguy cơ dẫn đến một vòng xoáy đi xuống nguy hiểm trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Tranh chấp này cũng đã gây bất ổn cho thị trường, làm dấy lên nghi ngờ về các thỏa thuận thương mại gần đây của Mỹ với EU và Anh.

Sáng 19.1, giao dịch tại châu Á chứng kiến đồng USD giảm giá so với các đồng tiền chính khác, trong khi vàng và bạc - thường được coi là nơi trú ẩn an toàn - tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới.

Các nhà phân tích cho rằng cuộc khủng hoảng hiện đã leo thang thành một trong những thách thức chính sách đối ngoại nghiêm trọng nhất của Đan Mạch sau nhiều thập niên, làm dấy lên câu hỏi về sự gắn kết của NATO và khả năng ứng phó tập thể của châu Âu.

Các nhà lãnh đạo EU cho biết họ vẫn sẵn sàng tham gia, nhưng khẳng định châu Âu sẽ không bị ép buộc.

Khi thời hạn mà ông Trump đặt ra để áp thuế - là từ đầu tháng 2 - đang đến gần, vòng đàm phán tiếp theo sẽ quyết định liệu tranh chấp sẽ giảm bớt hay tình hình sẽ tiến tới một cuộc đối đầu rộng hơn.