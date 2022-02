F0 trong trường học tăng: Dạy học, thi cử sẽ ra sao?

Dạy học trong điều kiện thầy và trò đều nhiễm Covid-19

Thanh Hóa: Từ ngày 7 - 23.2 có tổng cộng 28.366 GV và HS mắc Covid-19. Để triển khai việc dạy và học trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng phức tạp, ngày 20.2, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã hướng dẫn về việc quyết định dừng học trực tiếp. Riêng cấp THCS, THPT vẫn triển khai học trực tiếp bình thường dù có phát hiện nhiều hay ít F0.

Nghệ An: Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An, cho biết đến nay Nghệ An có hơn 5.000 HS và GV bị nhiễm Covid-19. Sở GD-ĐT Nghệ An đã có văn bản hướng dẫn các trường ưu tiên dạy học trực tiếp và bỏ khái niệm trường học trực tuyến, đặc biệt đối với HS lớp 7 trở lên đã tiêm vắc xin.

Hà Tĩnh: Hiện chỉ còn khoảng hơn 40 trường mầm non và tiểu học thuộc vùng dịch cấp độ 3, 4 và một số vùng có nguy cơ cao vẫn tạm thời cho HS nghỉ học. Còn lại hầu hết các trường vẫn duy trì nền nếp học tập ổn định theo 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Hải Phòng: Tại một số trường, số GV là F0 đã lên đến 50%. Lãnh đạo một số trường học cho biết, có lớp chỉ có 1 HS đi học trực tiếp. Thậm chí, ở khối mầm non, có trường còn không có HS nào đến trường.

Phú Yên: Vẫn duy trì việc học trực tiếp dù số ca nhiễm tăng cao liên tục. Ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết: “Dựa theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT, các trường học đang tăng cường phòng dịch Covid-19”.

Đà Nẵng: Lớp học có F0 vẫn đi học bình thường. Tất cả HS không phải là F0 và F1 thuộc diện đang theo dõi đều có thể đi học trực tiếp. Những HS không tham gia học trực tiếp sẽ được GV gửi bài, chương trình để học.

Quảng Trị: Theo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, từ khi HS đi học trực tiếp trở lại sau tết, trung bình mỗi ngày có hàng chục em nhiễm Covid-19. Ngoài việc điều trị bệnh, nhà trường chủ động làm tốt công tác tâm lý để HS cảm thấy luôn được quan tâm, không bị mặc cảm mình là F0.

Quảng Nam: Ông Thái Viết Tường, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, cho biết hầu hết trường học nào trên địa bàn tỉnh đều có HS mắc Covid-19 và tăng cao từng ngày. Tuy nhiên việc dạy học trực tiếp vẫn diễn ra 100%. Lớp nào xuất hiện nhiều F0 thì sẽ cho lớp đó chuyển qua học trực tuyến vài ngày, sau đó tổ chức học trực tiếp trở lại.

Bình Thuận: Ngày 24.2, Sở GD-ĐT có công văn gửi các cơ sở giáo dục trong tỉnh hướng dẫn 3 phương án dạy học trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Phương án 1, dạy học trực tiếp ở vùng xanh. Phương án 2, khi có GV và HS bị F0 thì kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến. Phương án 3 là dạy trực học tuyến khi trở thành vùng đỏ.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Ngày 22.2, tất cả trẻ mầm non, HS H.Côn Đảo đã dừng đến trường học trực tiếp để phòng, chống dịch Covid-19.

Bình Dương: Sở GD-ĐT Bình Dương đang phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để có hướng dẫn xử lý các ca F0, F1 trong trường học. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Dương, cho biết thêm trong trường hợp các phụ huynh và nhà trường có yêu cầu sẽ cho HS chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến.

Vĩnh Long: Ngày 24.2, bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long, cho biết các HS mắc Covid-19 và F1 được cách ly, điều trị tại nhà và sẽ học trực tuyến song song với HS học trực tiếp hoặc GV sẽ giảng bài lại.

Đồng Tháp: Ông Huỳnh Thanh Hùng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh, cho hay các cơ sở giáo dục đã xử trí F0 đúng kịch bản đã diễn tập. Trong thời gian điều trị, GV và HS dạy và học trực tuyến.

