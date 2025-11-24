Cựu Phó chủ tịch FAM, Datuk Seri Ridzuan Sheikh Ahmad, cho rằng nếu cơ quan chức năng Malaysia không tìm thấy bằng chứng chứng minh quá trình nhập tịch không có sai phạm và 4 quốc gia kia lại có kết quả ngược lại, Malaysia sẽ gặp bất lợi. Ông so sánh tình huống này như một trận đấu bóng đá, nơi đội tuyển Malaysia sẽ thua với tỷ số 4-1. Vấn đề lớn hiện nay đối với FAM là việc xác định ai là người đứng sau vụ làm giả tài liệu này.

Ông Ridzuan cũng nhấn mạnh rằng FAM không thể cứ bảo vệ mình mãi, nhất là khi báo cáo của FIFA đã chỉ ra có sự sai sót trong vụ việc. Ông cho rằng bất kỳ ai cũng có thể mắc sai lầm và FAM cần phải thừa nhận điều đó. FAM không thể đối đầu với FIFA, bởi FIFA có quyền truy cập vào dữ liệu ở khắp nơi và có sức mạnh lớn hơn.

FAM đối mặt rủi ro lớn hơn nếu 4 quốc gia tìm thấy bằng chứng gian dối giấy tờ

Ông cảnh báo rằng nếu đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), danh tiếng của Malaysia có thể sẽ càng xấu đi, thậm chí trở thành trò cười, và hình phạt có thể nặng thêm.

Ông cũng chỉ trích FAM khi đình chỉ chức vụ của Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman, vì cho rằng vị trí này không có quyền quyết định việc cấp phát thẻ nhận diện. Ông cho rằng FAM đang tìm "con dê tế thần", trong khi người thực sự có lỗi lại không bị xử lý.

Trong khi đó, tờ Timesport (Malaysia) đã có cuộc trao đổi với ông Datuk Jeffery Low, người từng có 3 nhiệm kỳ trong BCH FAM, để lắng nghe góc nhìn từ người trong cuộc sau khi bê bối gây chấn động bóng đá Malaysia.

Ông Jeffery khẳng định sự việc đã không xảy ra nếu FAM thực hiện đúng các bước kiểm tra cơ bản và tuân thủ quy trình thẩm tra cần thiết. Theo ông, FAM có trách nhiệm rõ ràng trong việc xác minh mọi tài liệu trước khi gửi hồ sơ lên Bộ Nội vụ (KDN), đặc biệt là những vấn đề liên quan đến quốc tịch, xác nhận huyết thống và điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Ông nhấn mạnh: “FAM lẽ ra phải kiểm tra thật kỹ trước khi nộp bất cứ giấy tờ nào lên KDN - từ quốc tịch, giấy ủy quyền cho đến toàn bộ hồ sơ liên quan. Liên đoàn phải nhạy bén hơn trong những vấn đề như thế này".