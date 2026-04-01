Chiến thắng ấn tượng của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia tối 31.3 không chỉ khiến người hâm mộ trong nước phấn khích mà còn tạo hiệu ứng tích cực trên các nền tảng bóng đá quốc tế.

Fanpage FIFA World Cup gây chú ý khi đăng tải hình ảnh những cầu thủ thi đấu nổi bật của đội tuyển Việt Nam kèm dòng trạng thái mang tính hài hước: "Vừa Mạnh, vừa Son lại vừa Hên!". Cách chơi chữ dựa trên tên các cầu thủ nhanh chóng lan truyền, thu hút lượng tương tác lớn và nhiều bình luận tích cực từ người hâm mộ toàn cầu.

FIFA gọi vui ‘Hên Son Mạnh’, AFC khen đội tuyển Việt Nam thắng thuyết phục

Ở góc nhìn chuyên môn, fanpage AFC Asian Cup đánh giá cao màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Theo đó, chiến thắng trước Malaysia được nhận định là hoàn toàn xứng đáng khi đội tuyển Việt Nam kiểm soát tốt thế trận, tổ chức lối chơi hợp lý và tận dụng cơ hội hiệu quả.

AFC cũng nhấn mạnh hành trình vòng loại gần như hoàn hảo của đội tuyển Việt Nam khi giành trọn điểm số để đứng đầu bảng. Thành tích này giúp đội tuyển Việt Nam lần thứ 6 góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup, tiếp tục duy trì sự ổn định tại sân chơi châu lục.

Trở lại tốp 100 FIFA, tạo đà cho mục tiêu lớn

Không chỉ gây ấn tượng về chuyên môn, đội tuyển Việt Nam còn có bước tiến rõ rệt trên bảng xếp hạng FIFA cập nhật sáng 1.4.

Với 2 chiến thắng trước Bangladesh (3-0) và Malaysia (3-1), đội tuyển Việt Nam tích lũy 1.225,67 điểm, tăng 9 bậc để vươn lên vị trí thứ 99 thế giới. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm, “Những chiến binh sao vàng” trở lại tốp 100.

Đáng chú ý, mức tăng này là cao nhất trong số các đội tuyển trên thế giới kể từ đầu năm. Thành tích này giúp đội tuyển Việt Nam thu hẹp khoảng cách với đội tuyển Thái Lan xuống còn 6 bậc, khi “Voi chiến” hiện đứng thứ 93 thế giới.

Ở chiều ngược lại, các đội bóng khác trong khu vực Đông Nam Á có sự biến động không tích cực. Đội tuyển Indonesia tụt xuống hạng 122 sau thất bại trước Bulgaria, trong khi Malaysia rơi xuống vị trí 138 do liên tiếp nhận kết quả bất lợi.

Việc trở lại tốp 100 không chỉ mang ý nghĩa về mặt thứ hạng mà còn có lợi cho đội tuyển Việt Nam trong việc phân nhóm hạt giống tại Asian Cup 2027. Theo dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 3 cùng với đội tuyển Thái Lan.

Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Việc duy trì sự ổn định, cải thiện bản lĩnh ở những trận đấu lớn và nâng cao chất lượng đội hình sẽ là yếu tố quyết định nếu đội tuyển Việt Nam muốn tiến xa hơn tại Asian Cup 2027.

Trong năm 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup, đồng thời chuẩn bị dài hạn cho sân chơi châu lục. Với nền tảng phong độ ổn định, lối chơi ngày càng gắn kết và tinh thần thi đấu tích cực, đội tuyển Việt Nam đang cho thấy sự sẵn sàng cho những mục tiêu lớn hơn.