Thất bại trước Bosnia & Herzegovina không chỉ đơn thuần là một trận thua, mà còn kéo theo làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ truyền thông Ý. Việc đội tuyển Ý tiếp tục lỡ hẹn World Cup 2026 khiến cảm giác thất vọng dường như đã trở thành quen thuộc với người hâm mộ.

Trên báo Corriere della Sera, nhà báo Fabrizio Roncone mô tả đây là “một cơn ác mộng hoàn hảo”, khi người Ý chỉ biết đứng lặng trước màn hình, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Ông nhấn mạnh rằng việc vắng mặt ở 3 kỳ World Cup liên tiếp là cú sốc cực lớn, vượt xa giới hạn của một thất bại thể thao thông thường.

Báo chí Ý gọi việc bị loại khỏi World Cup là ‘ác mộng hoàn hảo’

Không chỉ dừng lại ở cảm xúc, Corriere della Sera còn chỉ ra thực tế rằng đội tuyển Ý không hề vượt trội Bosnia & Herzegovina về thế trận. Bàn thắng mở tỷ số của Moise Kean đến từ sai lầm cá nhân của đối thủ, trong khi phần lớn thời gian, đội chủ nhà mới là bên kiểm soát tốt hơn với lối chơi giàu năng lượng và trực diện.

Ở góc nhìn tương tự, La Gazzetta dello Sport gọi trận thua này là “cơn ác mộng tồi tệ”, khi đội tuyển Ý tưởng như đã chạm tay vào tấm vé World Cup nhưng lại đánh rơi một cách đau đớn trên chấm luân lưu.

Tờ báo này nhấn mạnh bước ngoặt của trận đấu đến từ chiếc thẻ đỏ của Alessandro Bastoni cuối hiệp 1. Từ thời điểm đó, đội tuyển Ý hoàn toàn đánh mất thế trận, bị đối thủ dồn ép liên tục và phải co cụm chống đỡ trong phần lớn thời gian còn lại.

Trách nhiệm cho thất bại của đội tuyển Ý thuộc về ai?

Theo La Gazzetta dello Sport, đây không phải cú vấp đơn lẻ mà là sự lặp lại của những thất bại trong quá khứ. Tương tự các lần bị loại trước Thụy Điển hay Bắc Macedonia, đội tuyển Ý một lần nữa gục ngã trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhưng lại thể hiện tốt hơn trên sân.

Giữa làn sóng chỉ trích, báo Corriere della Sera đưa ra quan điểm rõ ràng về trách nhiệm. Theo tờ báo này, HLV Gennaro Gattuso không phải là người đáng bị quy trách nhiệm cho thất bại.

Thay vào đó, áp lực lớn nhất lúc này đang dồn lên vai Chủ tịch FIGC Gabriele Gravina. Fabrizio Roncone viết rằng trong một bối cảnh bình thường, việc người đứng đầu liên đoàn từ chức sau thất bại như vậy là điều “gần như tự nhiên”.

Báo chí Ý chỉ ra đội tuyển Ý thua tâm phục khẩu phục ẢNH: REUTERS

Quan điểm này phản ánh sự thất vọng sâu sắc của truyền thông Ý, khi họ cho rằng vấn đề không nằm ở một trận đấu cụ thể hay một HLV, mà xuất phát từ những bất cập mang tính hệ thống kéo dài nhiều năm.

Báo thể thao La Gazzetta dello Sport cũng đề cập đến khía cạnh này khi cho rằng bóng đá Ý đang rơi vào vòng luẩn quẩn: thiếu ổn định, thiếu bản lĩnh ở thời khắc quyết định và liên tục lặp lại sai lầm. Những thất bại liên tiếp ở các vòng play-off cho thấy đội tuyển Ý không còn duy trì được DNA chiến thắng như trước.

Sau trận, HLV Gennaro Gattuso chia sẻ trong xúc động: "Các cầu thủ không xứng đáng với kết quả này. Họ đã chiến đấu hết mình. Tôi xin lỗi vì không thể đưa đội tuyển Ý đến World Cup".

Trong khi đó, Chủ tịch FIGC Gabriele Gravina vẫn chưa đưa ra quyết định từ chức. Ông cho biết mọi đánh giá sẽ được đưa ra trong cuộc họp của Liên đoàn sắp tới. Tuy nhiên, trước áp lực ngày càng lớn từ truyền thông và dư luận, tương lai của người đứng đầu bóng đá Ý đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Việc liên tiếp vắng mặt tại World Cup không còn là cú sốc nhất thời, mà đang trở thành dấu hiệu rõ ràng của một cuộc khủng hoảng kéo dài. Với bóng đá Ý, câu hỏi lúc này không chỉ là thất bại, mà là khi nào họ mới có thể tìm lại vị thế vốn có trên bản đồ bóng đá thế giới.