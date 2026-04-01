Đội tuyển Ý lại gục ngã, chính thức lỡ hẹn World Cup 2026
Quỳnh Phương
01/04/2026 07:51 GMT+7

Đội tuyển Ý tiếp tục vắng mặt tại World Cup sau thất bại trên chấm luân lưu trước Bosnia & Herzegovina, đánh dấu lần thứ 3 liên tiếp Azzurri không thể góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bóng đá Ý thêm một lần rơi vào khủng hoảng khi đội tuyển Ý chính thức bị loại khỏi World Cup 2026 sau thất bại 1-4 trên chấm luân lưu trước Bosnia & Herzegovina ở trận chung kết play-off khu vực châu Âu.

Đây đã là lần thứ 3 liên tiếp đội tuyển Ý không thể giành vé dự World Cup - điều từng rất khó tưởng tượng với một đội bóng giàu truyền thống bậc nhất thế giới, sở hữu 4 chức vô địch.

Sau cú sốc trước Bắc Macedonia năm 2022 và thất bại trước Thụy Điển năm 2018, Azzurri tiếp tục nếm trải nỗi đau theo một cách khác - gục ngã trên chấm 11 m. Một kịch bản cay đắng nhưng dường như đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ.

Trong khi đó, Bosnia & Herzegovina xứng đáng với tấm vé đi tiếp sau màn trình diễn đầy ấn tượng. Dù bị dẫn trước bởi bàn thắng của Moise Kean, đội chủ nhà vẫn giữ được sự bình tĩnh, liên tục gây sức ép và lấn lướt đội tuyển Ý trong phần lớn thời gian trận đấu.

Thống kê cho thấy Bosnia & Herzegovina tung ra tới 11 cú sút trong hiệp 1, so với chỉ 2 của đội tuyển Ý. Sau nhiều nỗ lực, họ tìm được bàn gỡ ở phút 79 nhờ công Haris Tabakovic, qua đó đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Đội tuyển Ý chìm sâu trong khủng hoảng

Trong khoảng thời gian còn lại, hai đội không thể tạo ra khác biệt và buộc phải bước vào loạt sút luân lưu cân não. Tại đây, Bosnia & Herzegovina thể hiện bản lĩnh khi thực hiện thành công cả 4 lượt sút, trong khi đội tuyển Ý liên tiếp mắc sai lầm với những cú dứt điểm hỏng của Francesco Esposito và Bryan Cristante.

Khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc loạt sút định mệnh, nhiều cầu thủ Ý đổ gục xuống sân. Những đôi mắt đỏ hoe, những cái ôm siết trong tuyệt vọng, tất cả tạo nên một bức tranh đau buồn - quen thuộc đến mức ám ảnh với người hâm mộ Azzurri trong gần một thập kỷ qua.

Từ cú sốc vắng mặt tại World Cup 2018, rồi nỗi đau lặp lại năm 2022, và giờ là 2026 - bóng đá Ý dường như mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của kỳ vọng và thất vọng. Một thế hệ cầu thủ mới được kỳ vọng sẽ tái sinh niềm tự hào, nhưng rốt cuộc lại nối dài chuỗi ngày đen tối.

HLV Gennaro Gattuso thừa nhận sau trận: "Thật khó chấp nhận. Chúng tôi đã chiến đấu hết mình và xứng đáng với kết quả tốt hơn. Nhưng đây không phải lần đầu chúng tôi lỡ World Cup. Cá nhân tôi xin lỗi vì điều đó".

Ngay từ đầu trận, đội tuyển Ý đã cho thấy dấu hiệu căng thẳng khi liên tục để đối thủ tạo cơ hội nguy hiểm. Dù vậy, họ vẫn vươn lên dẫn trước nhờ sự sắc bén của Kean, người ghi bàn trong trận thứ 6 liên tiếp cho đội tuyển.

Tuy nhiên, sự thiếu ổn định và những sai lầm đã khiến họ phải trả giá. Chiếc thẻ đỏ của Alessandro Bastoni càng khiến thế trận trở nên khó khăn, tạo điều kiện để Bosnia & Herzegovina gia tăng sức ép và lội ngược dòng.

Thất bại này không chỉ khiến đội tuyển Ý lỡ hẹn World Cup 2026 mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về tương lai của nền bóng đá từng đứng trên đỉnh thế giới. Một thế hệ cầu thủ có thể sẽ không bao giờ được trải nghiệm sân chơi World Cup, trong khi nỗi ám ảnh thất bại tiếp tục đeo bám Azzurri.

Từ một “ngày tận thế” như cách từng được gọi năm 2018, giờ đây việc đội tuyển Ý vắng mặt tại World Cup dường như đã trở thành điều quen thuộc - một thực tế khó chấp nhận với người hâm mộ.

