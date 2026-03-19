Firefox tích hợp VPN miễn phí, tặng người dùng 50 GB mỗi tháng

Theo CyberInsider, Mozilla vừa chính thức thông báo phiên bản 149 của trình duyệt Firefox sẽ tích hợp sẵn dịch vụ VPN miễn phí bắt đầu từ ngày 24.3. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tách biệt Firefox khỏi 'đám đông' trình duyệt dựa trên nhân Chromium.

Firefox sắp có VPN miễn phí và loạt tính năng AI

Động thái nói trên được Mozilla định vị là giải pháp thay thế an toàn cho các dịch vụ VPN miễn phí trôi nổi, vốn thường chứa đựng nhiều rủi ro về thu thập dữ liệu. Với tôn chỉ quyền riêng tư là trên hết, Mozilla khẳng định hệ thống này được xây dựng trên cùng một nguyên tắc bảo mật khắt khe đã làm nên tên tuổi của Firefox.

Theo thông báo, VPN tích hợp sẽ điều hướng lưu lượng truy cập trình duyệt qua một máy chủ proxy, giúp ẩn địa chỉ IP và vị trí thực của người dùng mà không cần cài đặt thêm bất kỳ ứng dụng hay tiện ích mở rộng nào. Người dùng sẽ nhận được 50 GB dữ liệu hằng tháng hoàn toàn miễn phí, giai đoạn thử nghiệm đầu tiên sẽ áp dụng tại Mỹ, Pháp, Đức và Anh.

Mozilla cho biết việc triển khai theo từng giai đoạn nhằm đánh giá hiệu suất và nhu cầu người dùng trước khi mở rộng ra toàn cầu.

Giữa bối cảnh thị trường trình duyệt bị chi phối bởi các công cụ AI và quảng cáo, Mozilla vẫn kiên trì với hướng đi riêng. Hãng nhấn mạnh rằng dịch vụ VPN này tuân thủ chính sách giám sát dữ liệu giới hạn, nghĩa là ngay cả Mozilla cũng không biết người dùng truy cập trang web nào hay làm gì trên đó. Mọi dữ liệu đồng bộ như lịch sử và dấu trang đều được mã hóa đầu cuối (end-to-end) trước khi rời khỏi thiết bị.

Bên cạnh VPN, bản cập nhật 149 còn mang đến nhiều công cụ năng suất đáng chú ý:

Split View : Cho phép duyệt hai trang web song song trên cùng một cửa sổ.

: Cho phép duyệt hai trang web song song trên cùng một cửa sổ. Tab Notes : Tính năng ghi chú trực tiếp trên tab (nằm trong Firefox Labs).

: Tính năng ghi chú trực tiếp trên tab (nằm trong Firefox Labs). Smart Window : Tên gọi mới của 'AI Window', đóng vai trò là trợ lý duyệt web tùy chọn (người dùng có thể bật hoặc tắt tùy ý).

: Tên gọi mới của 'AI Window', đóng vai trò là trợ lý duyệt web tùy chọn (người dùng có thể bật hoặc tắt tùy ý). Sanitizer API: Firefox là trình duyệt đầu tiên hỗ trợ tiêu chuẩn bảo mật này để chặn các cuộc tấn công mã độc trước khi chúng tiếp cận người dùng.

Người dùng cần lưu ý là công cụ VPN này chỉ bảo vệ lưu lượng truy cập bên trong trình duyệt Firefox. Các ứng dụng khác chạy trên máy tính vẫn sẽ sử dụng kết nối internet thông thường mà không được bảo vệ bởi VPN này.