FPT ra mắt giải pháp SpeedX, đưa chuẩn kết nối 10 Gbps đến người dùng Việt

FPT tiên phong đưa chuẩn kết nối mới 10 Gbps đến người dùng Việt

Với sự kết hợp giữa hai công nghệ hiện đại nhất là XGS-PON và Wi-Fi 7, SpeedX có khả năng tạo ra một "siêu xa lộ" internet cho phép gần 100 thiết bị kết nối cùng lúc mà vẫn đảm bảo hiệu suất tối ưu nhất cho từng thiết bị. Băng thông cực lớn lên tới 10 Gbps giúp loại bỏ hoàn toàn tình trạng một người tải game làm ảnh hưởng đến người khác đang xem YouTube hay họp trực tuyến. Hay với các gia đình sử dụng hệ sinh thái smarthome, SpeedX đảm bảo tất cả các thiết bị từ đèn, rèm cửa, điều hòa, robot hút bụi cho đến hệ thống an ninh luôn được kết nối, phản hồi tức thì và hoạt động một cách trơn tru.



FPT chính thức ra mắt giải pháp SpeedX Ảnh: T.L



Với các game thủ, việc chờ đợi hàng giờ để tải một tựa game bom tấn dung lượng lớn đã lùi vào quá khứ. Công nghệ XGS-PON cho phép tải một file game nặng chỉ dưới một phút. Đối với những người yêu thích điện ảnh, một bộ phim chất lượng 8K dung lượng hàng chục GB có thể được tải về chỉ trong vài giây, sẵn sàng cho trải nghiệm giải trí tại gia không thua kém rạp chiếu phim.

Điểm khác biệt lớn của công nghệ này nằm ở tốc độ đối xứng đạt tới 10 Gbps cả tải xuống (download) và tải lên (upload). Đây là yếu tố thay đổi cuộc chơi cho các streamer, YouTuber, nhà thiết kế, hay các chuyên gia làm việc với dữ liệu lớn. Khi lắp đặt Wi-Fi 7, việc tải lên các video 4K/8K, sao lưu hàng trăm GB dữ liệu lên các nền tảng đám mây (Cloud Computing), hay gửi các bản vẽ kỹ thuật phức tạp sẽ không còn là trở ngại, giúp tối ưu hóa hiệu suất công việc và giải phóng sức sáng tạo.

Không chỉ thế, Wi-Fi 7 còn tối ưu về độ phủ sóng và khả năng chống nhiễu, đảm bảo tín hiệu internet mạnh mẽ và ổn định trong mọi không gian, từ phòng khách, phòng ngủ cho đến các góc xa nhất trong nhà, giúp các thành viên trong gia đình có thể tự do học tập, làm việc và giải trí ở bất kỳ đâu.

Khẳng định tại sự kiện, ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch FPT Telecom, Tập đoàn FPT nhấn mạnh: “Với giải pháp SpeedX tích hợp công nghệ XGS-PON và Wi-Fi 7 tiên tiến nhất, FPT định nghĩa lại tiêu chuẩn mới về tốc độ internet tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ mang đến trải nghiệm thực tế internet tốc độ 10 Gbps đến mọi nhà, biến công nghệ tiên phong thành tiện ích thiết thực hằng ngày cho mỗi người dân Việt Nam”.

Speed là giải pháp được tích hợp XGS-PON và Wi-Fi 7 Ảnh: T.L



Để biến tốc độ 10 Gbps thành trải nghiệm thực tế, FPT đã đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng mạng lõi và công nghệ đầu cuối cho người dùng. SpeedX là sự kết hợp hoàn hảo của hai công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. XGS-PON (X-Gigabit-capable Passive Optical Network) là công nghệ cáp quang thụ động có khả năng cung cấp tốc độ 10 Gigabit, sử dụng hạ tầng cáp quang tiên tiến để mang lại tốc độ đối xứng lên tới 10 Gbps. So với chuẩn GPON truyền thống bị giới hạn ở tốc độ 2,5 Gbps/1,25 Gbps, XGS-PON nhanh hơn gấp nhiều lần, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu băng thông ngày càng tăng cao trong 5 - 10 năm tới.

Trong khi đó, Wi-Fi 7 là thế hệ kết nối không dây mới nhất, giúp khai thác tối đa hiệu suất của XGS-PON. Wi-Fi 7 hỗ trợ đồng thời ba băng tần (2,4 GHz, 5 GHz và 6 GHz), tốc độ gấp 10 lần so với các thế hệ trước đó và gấp 4 lần khả năng chịu tải. Việc triển khai giải pháp internet SpeedX tích hợp hai công nghệ XGS-PON và Wi-Fi 7 nằm trong chiến lược nâng cấp hạ tầng và dịch vụ internet của FPT.

Sự kết hợp này không chỉ là bản nâng cấp đơn thuần mà còn là một bước nhảy vọt về chất lượng, đây cũng là bước đi cụ thể hóa của FPT đồng hành cùng Chính phủ trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia, hướng đến hạ tầng băng rộng tốc độ cao, an toàn và ổn định, giúp Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu phổ cập internet tốc độ gigabit.