Gác bằng kỹ sư, khởi nghiệp với… lá ổi

Sau khi tốt nghiệp ngành sinh học biển Trường ĐH Cần Thơ (nay là ĐH Cần Thơ), chị Mai có nhiều năm làm việc đúng chuyên ngành. Tuy nhiên, năm 2021, khi mang thai con đầu lòng, lo ngại hóa chất trong môi trường làm việc ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi, chị quyết định xin nghỉ việc.

"Trong thời gian ở nhà làm nội trợ, da tay tôi thường xuyên bong tróc do bị dị ứng với nước rửa chén công nghiệp. Từ đó, tôi bắt đầu tìm hiểu nguyên liệu thiên nhiên để làm sản phẩm thay thế, vừa lành tính vừa an toàn cho sức khỏe", chị Mai kể.

Cơ duyên đến thật tình cờ. Thấy cha mình tỉa cành ổi trong vườn, những cành lá xanh mướt bị bỏ đi, chị nảy ra ý tưởng sử dụng loại lá này, vốn giàu chất kháng khuẩn, để lên men làm nước tẩy rửa sinh học. Sẵn có nền tảng kiến thức về vi sinh, hóa học và được chồng đồng hành, giữa năm 2023, chị bắt đầu nghiên cứu tìm công thức phù hợp.

Chị Âu Chúc Mai (trái) nghiên cứu làm ra các sản phẩm nước rửa chén sinh học từ lá ổi ẢNH: DUY TÂN

Chị Mai giới thiệu sản phẩm đến khách hàng ẢNH: DUY TÂN

Sau một thời gian mày mò, thử nghiệm, cuối năm 2023, sản phẩm nước rửa chén từ lá ổi lên men mang thương hiệu KOMBUCLEAN chính thức ra mắt thị trường. Từ sản phẩm chủ lực, chị tiếp tục mở rộng thành hệ sinh thái các sản phẩm sinh học như: nước giặt, nước tẩy rửa đa năng, nước ngâm rửa thực phẩm. Tất cả đều dựa trên nguyên tắc "sống xanh, sống lành".

Như bao startup khác, hành trình khởi nghiệp của chị Mai cũng không ít lần thất bại. Có thời điểm sản phẩm lên men sai tỷ lệ, mùi khó chịu hoặc khách hàng phản hồi rằng nước rửa chén ít bọt nên "không cảm thấy sạch". Chị lắng nghe, cải tiến công thức, bổ sung chiết xuất dầu dừa để tăng khả năng tạo bọt tự nhiên.

Một số khách hàng thắc mắc "sao nước rửa chén lá ổi không có mùi ổi", chị lý giải: "Tinh dầu lá ổi rất ít, lại chưa có đơn vị nào sản xuất tinh dầu nguyên chất từ lá. Sau khi lên men, nước có mùi chua nhẹ. Vì thế, tôi kết hợp thêm tinh dầu thiên nhiên như: hoa nhài, oải hương, bạc hà… để tạo hương dịu nhẹ, vẫn giữ được độ tự nhiên".

Các dòng sản phẩm từ lá ổi do chị Mai làm ra ẢNH: DUY TÂN

Theo chị Mai, lá ổi dùng tạo ra nước rửa chén sinh học phải trồng theo hướng hữu cơ. Nếu dùng lá ổi phun thuốc, sản phẩm lên men sẽ dễ bị hư và không an toàn cho người dùng. Để làm ra nước rửa chén phải qua nhiều công đoạn. Lá sau khi rửa sạch, phơi khô thì đun lấy nước, lên men tự nhiên trong 30 ngày, sau đó chiết tách và phối trộn với các phụ gia hữu cơ.

Lá ổi lên men tạo ra các enzyme như amylase, protease, lipase có khả năng phân hủy chất bẩn; các a xít hữu cơ như acetic, lactic giúp diệt khuẩn, nấm mốc; cùng với polyphenol hợp chất kháng khuẩn mạnh mẽ. Chính vì vậy, sản phẩm không chỉ làm sạch hiệu quả mà còn thân thiện với môi trường, không gây hại cho da tay, giá bán dao động từ 35.000 - 40.000 đồng/sản phẩm.

Hiện chị Mai sản xuất 2 sản phẩm chủ lực là nước rửa chén và nước ngâm rửa thực phẩm; đồng thời phân phối qua các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Nhờ đó, chị thu lãi hơn 10 triệu đồng/tháng. Định hướng sắp tới, chị tập trung giới thiệu sản phẩm để tiếp cận gần hơn với nhiều khách hàng. Đặc biệt, với sản phẩm ngâm rửa thực phẩm, chị tiếp tục nghiên cứu để có thể ứng dụng vào ngành thủy sản, nông nghiệp.