GAM Esports VALORANT xác nhận chiêu mộ crazyguy sau nhiều ngày liên tục tung ra những hình ảnh úp mở khiến cộng đồng VALORANT chú ý. Đội tuyển cho biết thương vụ chỉ được công bố sau khi các thủ tục hợp đồng hoàn tất và nhận được sự phê duyệt từ Riot Games. Với thông báo "WELCOME HOME, CRAZYGUY!", GAM cũng chính thức đánh dấu màn trở về Việt Nam của tuyển thủ từng chinh phục đỉnh cao VCT Pacific.

Gam Esports VALORANT chiêu mộ crazyguy ẢNH: GAM ESPORTS VALORANT

Từ CS:GO đến những cột mốc lịch sử tại VALORANT

Ngô Công Anh, được cộng đồng biết đến với nickname crazyguy, sinh năm 1996 và là một trong những gương mặt kỳ cựu của esports Việt Nam. Trước khi chuyển sang VALORANT, anh từng thi đấu CS:GO, góp mặt tại các giải đấu quốc tế và trở thành một trong những tuyển thủ Việt Nam được chú ý ở bộ môn này.

Năm 2020, crazyguy chuyển hướng sang VALORANT và từng bước khẳng định vị thế tại khu vực Đông Nam Á. Trong màu áo Bleed Esports, anh cùng đồng đội vô địch VCT Ascension Pacific 2023, qua đó giành quyền góp mặt tại VCT Pacific - giải đấu cấp cao nhất của khu vực.

Bước ngoặt lớn tiếp theo đến vào năm 2025, khi crazyguy gia nhập RRQ. Tại đây, anh cùng đội tuyển Indonesia tạo nên dấu ấn lớn với chức vô địch VCT Pacific Stage 1 sau khi đánh bại Gen.G 3-1 trong trận chung kết. Thành tích này đưa crazyguy trở thành tuyển thủ Việt Nam đầu tiên đăng quang tại VCT Pacific.

Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục cùng RRQ góp mặt tại Masters Toronto và VALORANT Champions Paris 2025. Đặc biệt, crazyguy còn được ghi nhận với danh hiệu IGL of the Year tại VCT Pacific 2025, khẳng định năng lực chỉ huy và kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ cao.

Chương mới cùng GAM Esports VALORANT

Việc trở về Việt Nam khoác áo GAM Esports VALORANT mang ý nghĩa đặc biệt với crazyguy. Sau nhiều năm thi đấu tại các đội tuyển quốc tế, anh sẽ có cơ hội trở thành nhân tố chủ chốt trong kế hoạch xây dựng đội hình VALORANT của tổ chức giàu truyền thống bậc nhất esports Việt Nam.

Với kinh nghiệm chinh chiến tại VCT Pacific, Masters và Champions, crazyguy được kỳ vọng sẽ mang đến không chỉ chuyên môn mà còn khả năng lãnh đạo, bản lĩnh thi đấu quốc tế cho GAM.

Sự trở lại này cũng mở ra nhiều kỳ vọng cho VALORANT Việt Nam trong hành trình hướng đến những mục tiêu lớn hơn tại đấu trường Pacific. Sau những năm tháng chinh phục quốc tế, crazyguy đã trở về nhà. Và lần này, anh sẽ cùng GAM viết tiếp câu chuyện của mình.