Các tựa game được dự đoán sẽ gây bất ngờ tại E3 2021

Bethesda đã thông báo The Elder Scrolls 6 sẽ không được phát hành cho đến khi Starfield ra mắt.Tại E3 Coliseum năm 2019, Todd Howard đã đề cập trong cuộc trò chuyện với Elon Musk rằng chuyến bay vũ trụ ở Starfield giống như một chuyến bay ở những năm 40 và "vẫn còn nguy hiểm khi khám phá” khiến Starfield nghe có vẻ như nó sẽ gần giống với một trò chơi như Elite Dangerous hơn là Skyrim trong không gian.

Sau Starfield, Elden Ring có lẽ là tựa game lớn nhất trong vài năm trở lại đây. Dự án hợp tác giữa From Software và George RR Martin đã được công bố tại E3 2019 và đã được phát triển từ năm 2017. Với chu kỳ phát triển chính trung bình khoảng bốn năm, bạn nghĩ rằng điều này sẽ khiến sự xuất hiện của Elden Ring tại E3 năm nay là điều chắc chắn, nhưng vào tháng 5, Jeff Grubb của VentureBeat tuyên bố rằng phiên bản mới nhất của From Software sẽ vắng mặt.

Trong khi Arkane Lyon đang bận rộn với Deathloop (dự kiến phát hành vào tháng 9), chi nhánh Austin của studio tương đối im ắng kể từ khi ra mắt Prey vào năm 2017. Bốn năm trôi qua, thời điểm thích hợp cho một thông báo trò chơi mới, và theo tin đồn mới nhất Arkane Austin là một dự án hoàn toàn mới.

Được biết đến với cái tên đơn giản là "Omen" và dường như sẽ có liên quan gì đó đến ma cà rồng, Omen gần như chắc chắn sẽ là một game sim nhập vai. Với cách các trò chơi gần đây nhất của Arkane là người kế thừa tinh thần cho các tựa game PC cổ điển, có khả năng Omen sẽ là một phần tiếp theo của Vampire: The Masquerade: Bloodlines.

Xem xét cách Odyssey chia sẻ một liên kết cổ điển với Origins, tin đồn về thời Trung cổ có vẻ là ứng cử viên khả dĩ nhất, vì nó không quá xa rời bối cảnh Thời đại đen tối của Valhalla. Cũng có tin đồn rằng Assassin's Creed tiếp theo sẽ không ra mắt cho đến năm 2022 do hậu quả của COVID-19.

Dragon Age 4 sẽ lấy bối cảnh trong Tevinter như Dragon Age Inquisition đã được công bố đoạn giới thiệu tại Game Awards năm ngoái, vì vậy trò chơi chắc chắn sẽ ra mắt.

Câu hỏi lớn là gameplay của game sẽ như thế nào. Phiên bản đầu tiên của Dragon Age 4 có tên mã là "Joplin", trọng tâm của trò chơi là vào các vụ trộm và thế giới mở ít lộn xộn hơn so với Inquisition.

Platinum đã công bố tựa game tự xuất bản đầu tiên vào năm ngoái: một trò chơi siêu anh hùng khác do Hideki Kamiya thiết kế, phần cuối của một bộ ba trong số họ bao gồm Viewtiful Joe và The Wonderful 101. Đoạn giới thiệu năm ngoái khá thú vị, nhưng chúng ta không biết nhiều về Dự án GG — ngoại trừ việc đó sẽ là "Trò chơi bạch kim 100%", theo Kamiya.

Trong vài năm qua, Sony đã dần phát hành các tựa game độc quyền PS4 của mình lên PC, bao gồm những cái tên như Death Stranding, Horizon: Zero Dawn và Days Gone . Mặc dù có nhiều dấu hiệu mạnh mẽ Uncharted 4 sẽ là tựa game PS4 độc quyền tiếp theo ra mắt trên PC, nhưng nhiều người vẫn mong muốn tựa game nhập vai quái thú của From Software sẽ xuất hiện với tốc độ 60 khung hình/giây.