Doanh thu của Resident Evil 3 Remake thấp hơn bản trước

Capcom chính thức tiết lộ doanh thu của Resident Evil 3 Remake và con số này thấp hơn nhiều so với Resident Evil 2 Remake ra mắt năm ngoái. Phiên bản Resident Evil 3 Remake được ra mắt vào tháng 4.2020, gồm những thay đổi về cốt truyện và chế độ nhiều người chơi trực tuyến đến với tựa game kinh dị nổi tiếng này.

Trong bản báo cáo tài chính cho thấy Resident Evil 3 Remake đã bán được hơn 2,7 triệu bản kể từ khi game được phát hành vào tháng 4.2020. Hai triệu bản đã được bán trong 5 ngày đầu tiên phát hành và trong số này gần 50% doanh số là trên nền tảng kỹ thuật số. Doanh thu trên kỹ thuật số có thể gây ngạc nhiên cho một số người vì đã có một số phản ứng dữ dội đối với giá của Resident Evil 3 Remake trên Steam . Tuy nhiên điều này hợp lý do ảnh hưởng của COVID-19 đã khiến mọi người ở nhà và không có cơ hội đi đến các cửa hàng bán đĩa game nên đã thúc đẩy nhiều lượt tải trên nền tảng kỹ thuật số hơn.

Như vậy Resident Evil 3 Remake kém thành công hơn cho đến nay so với Resident Evil 2 Remake. Chỉ hai tháng sau khi ra mắt, doanh thu của Resident Evil 2 Remake đã đạt 4,2 triệu bản. Bản Resident Evil 3 Remake đã bán được ít hơn 1,5 triệu đơn vị so với Remake 2 có thể vì nhiều lý do. Lý do chính có thể là các đánh giá về Resident Evil 3 Remake gần như không được tích cực như Resident Evil 2. Resident Evil 3 Remake đã đưa ra một số quyết định gây bất ngờ và gây tranh cãi, chẳng hạn như việc loại bỏ kiểu kết thúc đa dạng đặc trưng. Điều này có thể có chủ đích thiết lập quy luật mới cho những phiên bản sau nhưng đó là điều mà không phải tất cả các game thủ và nhà phê bình đều đồng tình.

Một lý do khác nữa có thể do thời gian ra mắt giữa 2 phiên bản quá gần nhau nên game thủ chưa có động lực phải mua bản mới. Tuy nhiên, điều này có thể không có nghĩa là Capcom đã hoặc sẽ kiếm được ít tiền hơn từ Resident Evil 3 Remake. Capcom đã bắt đầu bán phiên bản DLC cao cấp cho Resident Evil Resistance, chính là tính năng chơi trực tuyến nhiều người đi kèm với Resident Evil 3 Remake. Mặc dù không rõ Capcom kiếm được bao nhiêu tiền từ DLC nhưng có thể nó có thể giúp thu hẹp khoảng cách giữa doanh thu kiếm được từ Resident Evil 2 và doanh số Resident Evil 3 Remake.