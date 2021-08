Tựa game battle royale ma cà rồng Bloodhunt sắp ra mắt trong tháng 9

Chỉ còn vài tuần nữa trước khi game thủ có thể trải nghiệm Bloodhunt và đưa ra nhận xét so sánh với các tựa game battle royale đột phá khác gần đây như Naraka: Bladepoint và Spellbreak.

Apex Legends, Sự phát triển bùng nổ của thể loại battle royale đã làm điên đảo thế giới trong thời gian qua với các tựa game nổi trội như Fortnite Call of Duty: Warzone ... Bloodhunt là sự kết hợp ý tưởng giữa thể loại game battle royale với sự nổi tiếng của game nhập vai Vampire: The Masquerade.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 rất được mong đợi tuy nhiên thời gian ra mắt đã bị trì hoãn trong năm nay. Đây là sản phẩm của nhà phát triển Sharkmob có trụ sở tại London, lấy bối cảnh trong vũ trụ gothic của Vampire: The Masquerade trong loạt game World of Darkness nổi tiếng. Giữ nhịp điệu cốt lõi của Vampire: the Masquerade, tuy nhiên gameplay của Bloodhunt sẽ tạo ra một bước ngoặt mới với đặc trưng chiến đấu của thể loại battle royale.

Mặc dù nó có thể không phải là trò chơi mà nhiều người hâm mộ Vampire: The Masquerade chờ đợi, nhưng Bloodhunt vẫn có thể làm hài lòng những người yêu thích thế giới ma cà rồng. Tựa game này sẽ miễn phí, các phần chi tiêu chủ yếu được để mua vật phẩm trang trí và vé battle pass.

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt sẽ mở truy cập sớm vào ngày 7.9.