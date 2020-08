Nhận ngay Samsung Galaxy S20 khi tham gia thử thách cùng Perfect World VNG

Ngay sau khi trình làng MV ca khúc chủ đề Fly with me vừa đẹp lung linh với nàng “hồ ly” Orange, vừa cuốn hút với giai điệu EDM “chill chill” nóng hổi, Perfect World VNG lại tiếp tục khuấy động cộng đồng bằng hai cuộc thi với thể thức không thể đơn giản hơn được nữa: Thử thách biến hình trên Tiktok và cuộc thi cover lại ca khúc “Fly with me”.