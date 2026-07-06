Gameshow giải trí mới lên sóng VTV3

Tập 1 của Game box với chủ đề về World Cup 2026 sẽ mở màn cho một chuỗi chương trình ấn tượng.

Hai số phát sóng đầu tiên, khán giả sẽ được thưởng thức không khí sôi động của World Cup 2026. Tập mở màn quy tụ các bình luận viên bóng đá nổi tiếng, đưa họ rời cabin bình luận để chia sẻ những câu chuyện hậu trường, kỷ niệm và góc nhìn thú vị về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong khi đó, tập thứ hai có sự tham gia của các nàng WAGs cùng các nữ cầu thủ, mang đến những câu chuyện về “hậu phương” của bóng đá và cuộc sống của những người phụ nữ trong mùa World Cup.

Khác với mô hình talkshow truyền thống, trong Game box, khách mời không ngồi đối diện host để trò chuyện. Thay vào đó, các câu chuyện được hé lộ trong quá trình cùng nhau chinh phục hàng loạt thử thách mang màu sắc game. Tiếng cười, sự cạnh tranh, những màn "bóc phốt" hài hước hay các khoảnh khắc xúc động đều diễn ra ngẫu hứng, tạo cảm giác như một buổi gặp gỡ giữa những người bạn hơn là một chương trình truyền hình.

Game box chính thức ra mắt khán giả truyền hình ẢNH: VTV

Mỗi tập sẽ quy tụ một nhóm khách mời nổi tiếng có mối liên kết đặc biệt như bạn thân, đồng nghiệp lâu năm, nghệ sĩ cùng thế hệ hoặc những người từng đồng hành trong các cột mốc đáng nhớ. Chính sự gắn bó sẵn có này giúp chương trình khai thác những câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu một cách chân thật và gần gũi hơn.

Game box mang màu sắc giải trí nhẹ nhàng, phù hợp để khép lại cuối tuần. Đồng thời, format cũng được xây dựng theo xu hướng nội dung số khi mỗi trò chơi, màn tung hứng hay phát ngôn bất ngờ của khách mời đều có thể trở thành những đoạn video ngắn lan tỏa trên mạng xã hội, góp phần tiếp cận khán giả trẻ.

Đáng chú ý, không gian trường quay được thiết kế như một “game station” thu nhỏ với nhiều khu vực trải nghiệm khác nhau. Mỗi khu vực tương ứng với một trò chơi, một thử thách và cũng là một mảnh ghép trong hành trình cảm xúc của khách mời. Việc liên tục thay đổi bối cảnh giúp nhịp chương trình luôn mới mẻ, tạo cảm giác như khán giả đang cùng các nghệ sĩ khám phá một trung tâm giải trí thực thụ.

Game box kỳ vọng mang đến một không gian giải trí mới mẻ, nơi trò chơi không chỉ là cuộc đua thắng thua mà còn trở thành chất xúc tác để người nổi tiếng chia sẻ những câu chuyện chưa từng được tiết lộ.