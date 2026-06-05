Gần 1.600 người đặt mua xe VinFast VF 8 thế hệ mới mỗi ngày

Sau khi trình làng và trưng bày tại nhiều trung tâm thương mại lớn trên cả nước, VinFast VF 8 thế hệ mới nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng. Theo công bố mới nhất của VinFast, sau 8 ngày mở nhận đặt cọc, hãng đã ghi nhận 12.728 đơn hàng VF 8 thế hệ mới thông qua website đặt hàng trực tuyến và hệ thống đại lý phân phối chính hãng trên toàn quốc.

Trung bình mỗi ngày có khoảng gần 1.600 người đặt cọc VinFast VF 8 thế hệ mới sau 8 ngày ẢNH: VINFAST

Như vậy, trung bình mỗi ngày có gần 1.600 khách hàng đặt cọc VinFast VF 8 đời mới. Đáng chú ý, toàn bộ đều là đơn hàng không hoàn hủy và phân bổ tương đối đồng đều tại cả 3 miền.

So với mẫu xe tiền nhiệm, VF 8 thế hệ mới có khá nhiều thay đổi liên quan tới thiết kế, công nghệ. Ngoại hình của xe tinh chỉnh theo ngôn ngữ thiết kế mới với phần đầu hiện đại hơn, mặt ca-lăng mở rộng, cản trước thiết kế lại với hốc hút gió lớn.

Không gian nội thất cũng thay đổi thiết kế đáng kể khi bổ sung bảng đồng hồ điện tử sau vô-lăng thay vì hiển thị trên màn hình trung tâm như trước. Ngoài ra, màn hình trung tâm của VF 8 2026 giờ đây rút gọn lại với kích thước 12,9 inch, nhỏ hơn so với 15,6 inch trước đây.

Quan trọng nhất, VinFast VF 8 thế hệ mới thay đổi nền tảng khung gầm, điện tử và kiến trúc phần mềm mới, giúp trọng lượng xe nhẹ hơn đáng kể. Dù chỉ trang bị bộ pin dung lượng 60,13 kWh, nhỏ hơn trước đây nhưng phạm vi hoạt động của xe lên tới khoảng 500 km sau mỗi lần sạc.

VinFast VF 8 thế hệ mới giảm kích thước màn hình trung tâm xuống còn 12,9 inch ẢNH: CHÍ TÂM

Ngoài ra, xe chỉ sử dụng một mô-tơ điện công suất 228 mã lực, mô-men xoắn 330 Nm đặt ở cầu trước và chưa có phiên bản dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Trước đây, VF 8 tiền nhiệm sử dụng 2 mô-tơ điện, dẫn động bốn bánh với công suất cao nhất lên tới 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm. Có thể trong thời gian sắp tới, hãng xe điện Việt sẽ tung ra thêm phiên bản cao cấp hơn nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng.

VinFast VF 8 được định vị ở phân khúc crossover hạng D, cạnh tranh với một số mẫu xe như Hyundai Santa Fe, KIA Sorento hay Mazda CX-8. Tuy nhiên, với mức giá niêm yết từ 999 triệu đồng cùng nhiều chương trình ưu đãi hiện nay, VF 8 đời mới đang có giá bán thực tế tiệm cận nhiều mẫu crossover hạng C sử dụng động cơ đốt trong.

Đây được xem là một trong những yếu tố giúp mẫu SUV điện của VinFast nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dùng trong giai đoạn đầu mở bán.