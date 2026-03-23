Gần 2 kg nội tạng 'di cư' lên ngực gây xẹp phổi cụ bà

Khi gia đình đưa cụ B. đến Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh, kết quả chẩn đoán khiến mọi người không khỏi bàng hoàng bởi toàn bộ dạ dày thay vì nằm yên vị trong ổ bụng thì nay đã bị kéo giãn, lộn ngược và "di cư" hoàn toàn lên lồng ngực. Không chỉ dạ dày, mà các bộ phận khác của nội tạng như mạc nối, mạc treo và đại tràng ngang cũng tràn lên, chiếm chỗ của phổi và tim.

Khối thoát vị 'đẩy' nội tạng lên ngực

Ngày 23.3, thạc sĩ - bác sĩ Lê Thanh Quang, Trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh, cho biết khi bước vào ca mổ, ê kíp đối mặt với tình huống đặc biệt phức tạp. Khối thoát vị lớn, ước tính khoảng 2 kg, chèn ép làm giảm nghiêm trọng dung tích phổi, gây xẹp phổi và đe dọa chức năng hô hấp. So với các trường hợp thoát vị khe hoành thông thường vốn chủ yếu ảnh hưởng một bên lồng ngực, ca bệnh này nặng hơn nhiều khi các tạng tràn lên 2 bên.

"Để cải thiện tình trạng của cụ, phẫu thuật là con đường duy nhất, nhưng cũng là thử thách nhất, bởi cụ đã 90 tuổi với nhiều bệnh nền phức tạp", bác sĩ Quang chia sẻ.

Theo đó, bác sĩ Quang cùng ê kíp mạnh dạn triển khai mổ nội soi với 4 lỗ nhỏ 0,5 - 1 cm, áp lực bơm thấp. Điều này đòi hỏi việc thao tác phải hết sức tỉ mỉ để đưa các tạng thoát vị trở về đúng vị trí trong ổ bụng một cách cẩn trọng nhất, tránh mọi tổn thương cho phần ruột vốn đã bị dính kẹt lâu ngày.

Bác sĩ Quang và ê kíp trong quá trình phẫu thuật ẢNH: K.A

Cân não trên bàn gây mê

Theo bác sĩ Quang, với một bệnh nhân ở tuổi "xưa nay hiếm", áp lực ổ bụng khi bơm hơi phẫu thuật là một bài toán hóc búa. Nếu áp lực thông thường là 10 - 12 đơn vị, thì với cụ bà, con số này có thể trở thành một sự "tra tấn" đối với hệ tuần hoàn.

Đội ngũ gây mê hồi sức phải đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm, theo dõi sát sao huyết động và hỗ trợ hô hấp liên tục. Từng mm áp lực được tăng - giảm một cách nhẹ nhàng, từ thấp đến cao để tránh gây sốc cho tim và phổi. Đây không chỉ là kỹ thuật, mà còn là sự thấu cảm và kiên trì của những người cầm dao mổ.

Điểm đặc biệt của ca đại phẫu này nằm ở việc xử lý khe hoành. Do tuổi cao, cơ hoành của cụ đã bị bào mòn, chai sạn và biến dạng. Các bác sĩ quyết định đặt một miếng vá lưới (mesh) nhỏ như một chiếc "phao" cứu sinh để gia cố, thu nhỏ lỗ thoát vị và cố định các tạng.

Kết quả đến nhanh hơn mong đợi. Chỉ 15 phút sau khi kết thúc các thao tác kỹ thuật, các chỉ số lâm sàng của bệnh nhân đã có biến chuyển tích cực. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, cụ vẫn được hỗ trợ máy thở trong thời gian ngắn để "kích hoạt" lại lá phổi sau nhiều năm bị chèn ép.