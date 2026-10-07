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    Thời sự

    Gần 300 khách mua nhà ở xã hội bị thu 80 tỉ đồng tiền chênh

    Trần Cường
    Trần Cường
    Gần 300 khách hàng mua, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án New City (Hà Nội) bị thu khoảng 80 tỉ đồng tiền chênh ngoài hợp đồng. Công an TP.Hà Nội đã khởi tố 4 bị can để điều tra.

    Ngày 7.10, Công an TP.Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Song Hào, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH bánh kẹo Thăng Long; Bùi Thúy Quỳnh, Tổng giám đốc; Vũ Ngọc Vinh, Phó tổng giám đốc cùng công ty và Lê Thị Thu Trang, Giám đốc Sàn Mangala.

    Cả 4 bị can bị điều tra về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 355 bộ luật Hình sự.

    Gần 300 khách mua nhà ở xã hội bị thu 80 tỉ đồng tiền chênh - Ảnh 1.
    Gần 300 khách mua nhà ở xã hội bị thu 80 tỉ đồng tiền chênh - Ảnh 2.

    Bị can Lương Song Hào (trái) và bị can Vũ Ngọc Vinh

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Theo Công an TP.Hà Nội, vụ án được phát hiện trong quá trình điều tra, xác minh hoạt động mua bán nhà ở xã hội tại Dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long (Dự án New City), tại thôn Lai Xá, xã Hoài Đức, Hà Nội.

    Kết quả điều tra ban đầu xác định gần 300 khách hàng mua, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án đã phải nộp các khoản tiền chênh ngoài hợp đồng với tổng số tiền khoảng 80 tỉ đồng.

    Thu tiền chênh qua "hợp đồng tư vấn hồ sơ"

    Theo cơ quan điều tra, ông Hào và bà Trang đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh thu tiền chênh ngoài hợp đồng của khách hàng mua, thuê mua nhà ở xã hội tại tòa A3 của dự án.

    Các khoản tiền được thu dưới nhiều hình thức như giấy "Đăng ký đặt quyền thuê/mua căn hộ", "Hợp đồng tư vấn hồ sơ" và phiếu thu có đóng dấu của Sàn Mangala.

    Theo thỏa thuận, khoản tiền chênh này sẽ được khấu trừ vào số tiền khách hàng phải thanh toán khi ký hợp đồng mua bán hoặc văn bản thỏa thuận với chủ đầu tư.

    Tuy nhiên, Công an TP.Hà Nội xác định khi chuẩn bị ký hợp đồng, khách hàng bị yêu cầu nộp lại các phiếu thu và vẫn phải thanh toán đầy đủ tiền mua, thuê mua nhà ở xã hội cho Công ty TNHH bánh kẹo Thăng Long theo tiến độ. Khoản tiền chênh đã nộp cho Sàn Mangala trước đó không được khấu trừ như thỏa thuận.

    Cơ quan điều tra cho rằng nhân viên kinh doanh đã hướng dẫn khách hàng nộp khoản tiền này bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của giám đốc, kế toán Sàn Mangala. Tiền sau đó được chuyển lại cho ông Hào.

    Theo công an, khoản tiền trên không được hạch toán vào sổ sách kế toán, báo cáo thuế mà được sử dụng cho hoạt động của công ty và mục đích cá nhân của ông Hào.

    Tiền chênh được xác định thế nào?

    Kết quả điều tra ban đầu cũng làm rõ cách xác định khoản tiền chênh thu của người mua nhà ở xã hội.

    Theo Công an TP.Hà Nội, ông Hào giao ông Vinh xác định mức tiền chênh dựa trên giá nhà ở thương mại trong khu vực, giá nhà ở xã hội tại các dự án khác, vị trí, tiện ích của dự án cũng như nhu cầu thị trường từng thời điểm.

    Sau khi mức tiền chênh được ông Vinh đề xuất, bà Quỳnh và ông Hào phê duyệt rồi chuyển cho Sàn Mangala triển khai thu của khách hàng.

    Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục điều tra vụ án.

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