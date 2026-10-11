    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Gần 5.000 người tham gia khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Quảng Ninh

    Lã Nghĩa Hiếu
    Lã Nghĩa Hiếu
    Gần 5.000 người tham gia lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Quảng Ninh lần thứ X năm 2026, với các màn diễu hành, đồng diễn nghệ thuật và biểu diễn thể thao.

    Ngày 11.10, tại Khu liên hợp thể thao Quảng Ninh (P.Tuần Châu), Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) TP.Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề "Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai".

    Gần 5.000 người tham gia khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Quảng Ninh- Ảnh 1.

    Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường (bìa trái) tặng hoa chúc mừng các đoàn vận động viên

    ẢNH: MINH ĐỨC

    Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình diễu hành, đồng diễn nghệ thuật và biểu diễn thể thao với sự tham gia của gần 5.000 người, gồm các vận động viên, diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên, cán bộ, giáo viên, học sinh đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn.

    Chương trình gồm 3 phần chính: diễu hành biểu dương lực lượng, nghi thức khai mạc và đồng diễn nghệ thuật thể dục thể thao, thể hiện sự phát triển của phong trào rèn luyện thân thể trong cộng đồng.

    Gần 5.000 người tham gia khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Quảng Ninh- Ảnh 2.

    Gần 5.000 người tham gia khai mạc Đại hội TDTT Quảng Ninh

    ẢNH: MINH ĐỨC

    Theo ban tổ chức, Đại hội TDTT TP.Quảng Ninh lần thứ X được triển khai từ cấp cơ sở với sự tham gia của các địa phương, cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang.

    Đến thời điểm khai mạc, 100% xã, phường, đặc khu trên địa bàn đã hoàn thành tổ chức đại hội TDTT cấp cơ sở. Ở cấp thành phố, 17 trong tổng số 18 môn thi đấu đã hoàn thành, bảo đảm tiến độ đề ra.

    Phát biểu khai mạc, bà Vũ Thị Mai Anh, Phó chủ tịch UBND TP.Quảng Ninh, nhấn mạnh việc phát triển TDTT nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của người dân.

    Thành phố sẽ tiếp tục mở rộng phong trào thể thao quần chúng, chú trọng phát triển thể thao học đường, đồng thời tập trung đầu tư cho các môn thể thao thế mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên và huấn luyện viên.

    Việc tổ chức Đại hội TDTT lần thứ X cũng là dịp đánh giá phong trào thể thao tại các địa phương, tuyển chọn và phát hiện những vận động viên có năng lực để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển.

    Theo kế hoạch, Đại hội TDTT TP.Quảng Ninh lần thứ X sẽ bế mạc vào ngày 13.10 tại Nhà thi đấu 5.000 chỗ, Khu liên hợp thể thao Quảng Ninh (P.Tuần Châu).

    Tin liên quan

    Cô gái vàng Kickboxing Việt Nam rước đuốc tại Đại hội TDTT tỉnh Bình Định

    Cô gái vàng Kickboxing Việt Nam rước đuốc tại Đại hội TDTT tỉnh Bình Định

    Tại lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Định năm 2022, cô gái vàng Kickboxing Việt Nam Nguyễn Thị Hằng Nga (giành 2 HCV tại SEA Games 30 và 31) dẫn đầu đoàn rước đuốc từ Bảo tàng Quang Trung về sân vận động Quy Nhơn.

    Gần 2.000 người tham gia giải chạy phụ nữ vì môi trường không khói thuốc

    BULBAL MAKE YOUR NAME 2026: Sân chơi đặc sắc cho cộng đồng yêu thích pickleball

    Khám phá thêm chủ đề

    UBND TP. Quảng Ninh Thành uỷ Quảng Ninh Quảng Ninh TP. Quảng Ninh

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận