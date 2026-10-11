Gần 5.000 người tham gia khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Quảng Ninh

Ngày 11.10, tại Khu liên hợp thể thao Quảng Ninh (P.Tuần Châu), Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) TP.Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề "Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai".



Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường (bìa trái) tặng hoa chúc mừng các đoàn vận động viên ẢNH: MINH ĐỨC

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình diễu hành, đồng diễn nghệ thuật và biểu diễn thể thao với sự tham gia của gần 5.000 người, gồm các vận động viên, diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên, cán bộ, giáo viên, học sinh đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn.

Chương trình gồm 3 phần chính: diễu hành biểu dương lực lượng, nghi thức khai mạc và đồng diễn nghệ thuật thể dục thể thao, thể hiện sự phát triển của phong trào rèn luyện thân thể trong cộng đồng.

Gần 5.000 người tham gia khai mạc Đại hội TDTT Quảng Ninh ẢNH: MINH ĐỨC

Theo ban tổ chức, Đại hội TDTT TP.Quảng Ninh lần thứ X được triển khai từ cấp cơ sở với sự tham gia của các địa phương, cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang.



Đến thời điểm khai mạc, 100% xã, phường, đặc khu trên địa bàn đã hoàn thành tổ chức đại hội TDTT cấp cơ sở. Ở cấp thành phố, 17 trong tổng số 18 môn thi đấu đã hoàn thành, bảo đảm tiến độ đề ra.

Phát biểu khai mạc, bà Vũ Thị Mai Anh, Phó chủ tịch UBND TP.Quảng Ninh, nhấn mạnh việc phát triển TDTT nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của người dân.

Thành phố sẽ tiếp tục mở rộng phong trào thể thao quần chúng, chú trọng phát triển thể thao học đường, đồng thời tập trung đầu tư cho các môn thể thao thế mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên và huấn luyện viên.

Việc tổ chức Đại hội TDTT lần thứ X cũng là dịp đánh giá phong trào thể thao tại các địa phương, tuyển chọn và phát hiện những vận động viên có năng lực để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển.

Theo kế hoạch, Đại hội TDTT TP.Quảng Ninh lần thứ X sẽ bế mạc vào ngày 13.10 tại Nhà thi đấu 5.000 chỗ, Khu liên hợp thể thao Quảng Ninh (P.Tuần Châu).