Ngôi nhà của những người trẻ mê múa lân, làm lân: Gần 8 năm luôn rộng cửa

Một buổi chiều tháng 9, khi trung thu đang đến gần, chúng tôi tìm đến lớp học múalân sư rồng của anh Bùi Thanh Tùng (ở phường Long Bình, TP.HCM). Ở trong sân, tiếng trống lân liên hồi, anh Tùng cùng các em nhỏ đang ôn lại các bài múa để chuẩn bị cho những đêm diễn sắp tới.

Đây không phải lớp học thu học phí. Gần 8 năm qua, anh Tùng nhận những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ đến học nghề múa lân và làm lân miễn phí. Những em không có nơi ở ổn định còn được anh cho ở lại nhà, lo cơm nước, chỗ ngủ nghỉ và tìm cách để các em có thêm thu nhập từ nghề.

Đội múa lân sư rồng Ty Anh Đường tập luyện trước buổi biểu diễn ẢNH: NI NA

Căn nhà mở cửa cho trẻ cơ nhỡ

Ở phường Long Bình, có lẽ nhiều người biết đến đội lân Ty Anh Đường do anh Thanh Tùng thành lập. Khi ấy, anh Tùng chỉ nghĩ đơn giản rằng mình có nghề, có những người bạn cùng đam mê nên lập một đội để tập luyện, biểu diễn và thi đấu.

"Hôm đó, có em hỏi tôi có thể cho em ấy theo nghề không, nhà em ấy khó khăn quá. Câu hỏi đó làm tôi trăn trở nhiều. Nên tôi đã quyết định sẽ nhận các em nhỏ cơ nhỡ để dạy nghề và cưu mang các em", anh Tùng chia sẻ.

Anh Tùng (trái) đang hướng dẫn cho các bạn trẻ các động tác múa lân ẢNH: NI NA

Lúc đầu, lớp học chỉ có vài em. Sau dần, ngày càng có nhiều người biết đến. Những em nhỏ từ 12 tuổi hoàn cảnh khó khăn tìm đến và xin gia nhập đội lân ngày càng nhiều. Giờ đây, đội lân đã có khoảng hơn 30 em nhỏ được anh Tùng dạy nghề và cho đi biểu diễn kiếm thêm thu nhập.

Từ đó, căn nhà của gia đình dần trở thành nơi sinh hoạt của một nhóm người trẻ có chung niềm yêu thích với lân sư rồng. Mỗi tối, các bạn thường tập múa lân từ 19 giờ 30 đến khoảng 21 giờ 30. Vào mùa "đắt show" như trung thu, tết… thời gian tập có thể kéo dài hơn. Có những đêm, cả nhóm tập đến 1 - 2 giờ sáng chỉ để hoàn thiện một động tác.

Múa lân có nhiều động tác nguy hiểm, phải được tập luyện trong nhiều ngày ẢNH: NI NA

Mỗi tháng, đội múa lân Ty Anh Đường nhận khoảng 2 - 3 buổi biểu diễn múa lân, tháng cao điểm có thể lên 10 - 11 buổi. Riêng mùa trung thu năm nay, anh Tùng cho biết số buổi biểu diễn dự kiến khoảng 20 - 30 buổi.

"Phao cứu sinh" của cậu bé 17 tuổi

Trong những người trẻ tìm đến đội múa lân của anh Tùng, Nguyễn Hữu Thiên (17 tuổi, ở phường Long Bình) là một trong những thành viên có hoàn cảnh khó khăn nhất. Thiên đến với đội từ năm 13 tuổi, sau những lần đứng nhìn các anh trong xóm múa lân và dần yêu thích bộ môn này.

Nhưng với Thiên, nghề lân không chỉ bắt đầu từ đam mê. Phía sau những bước múa là một hoàn cảnh gia đình khiến em sớm phải nghĩ đến chuyện kiếm tiền phụ giúp người thân.

Em Thiên tập luyện rất chăm chỉ để có thu nhập lo cho gia đình ẢNH: NI NA

Mẹ mất khi Thiên mới 8 tuổi. Ba sau đó có gia đình mới, Thiên cùng em trai kém 2 tuổi về sống với bà ngoại. Để có tiền nuôi hai anh em, bà ngoại hằng ngày đi gom cơm thừa về bán. Nay bà đã gần 80 tuổi, sức khỏe yếu, việc mưu sinh ngày càng trở nên khó khăn.

Gánh nặng ấy khiến Thiên quyết định nghỉ học, tìm một nghề để có thể tự lo cho bản thân và phụ giúp bà ngoại. Em đến với đội múa lân của anh Tùng, vừa học múa, vừa học làm đầu lân và bắt đầu có thu nhập từ chính công việc mình yêu thích.

Mỗi nhóm đi biểu diễn múa lân thường từ 8 - 10 người ẢNH: NI NA

Hiện mỗi tháng Thiên kiếm được khoảng 7 - 8 triệu đồng từ nghề lân, những mùa nhiều show có thể kiếm thêm. Ngoài thời gian tập luyện, làm lân và đi biểu diễn, em còn làm phục vụ tại một quán ăn đến khoảng 12 giờ đêm để có thêm thu nhập.

"Đối với em, nghề múa lân giống như một phao cứu sinh. Những lúc khó khăn, không biết phải làm gì, nhờ có nghề này mà em có việc làm, có thu nhập để sống và lo cho ngoại", Thiên nói.

Học múa lân, học cả nghề làm lân

Những ngày không có lịch biểu diễn, căn nhà của anh Tùng lại rộn ràng với một công việc khác: làm trang phục múa lân. Mỗi người phụ trách một công đoạn, từ bẻ sườn, đắp giấy, vẽ, lên lông đến may thân lân. Người mới vào nghề được chỉ từng bước, làm quen dần với công việc để có thể tự kiếm thêm thu nhập.

Các bạn trong đội đều được anh Tùng dạy nghề làm lân ẢNH: NI NA

Một bộ lân phổ thông có giá khoảng 4 - 5 triệu đồng, tùy mẫu mã. Để hoàn thành một bộ, các thành viên mất khoảng 2 tuần. Riêng phần đầu lân phải qua nhiều công đoạn, trong đó lớp giấy được đắp bằng hồ rồi đem phơi nắng cho khô mới có thể tiếp tục vẽ và hoàn thiện.

"Chia việc thành từng công đoạn để nhiều người cùng có việc làm, thay vì một người làm trọn một bộ", anh Tùng chia sẻ. Với những bạn chưa có chỗ ở, anh Tùng sẵn sàng "bao ăn bao ở", tiền kiếm được chủ yếu để các bạn trang trải cuộc sống và phụ giúp gia đình.

Làm lân thủ công khá tỉ mỉ nên mỗi con thường mất 2 tuần để hoàn thành ẢNH: NI NA

Anh Nguyễn Hoàng Hảo (21 tuổi, phường Long Bình) là một trong những người gắn bó lâu nhất với đội lân của anh Tùng. Sau nhiều năm gắn bó, anh Hảo hiện là một trong những người có tay nghề tốt nhất đội, có thể đảm nhận nhiều công đoạn từ làm khung đến hoàn thiện đầu lân. "Mình biết ơn anh Tùng vì đã cho mình học nghề từ lúc còn nhỏ. Nhờ anh Tùng, mình có nghề để làm, có tiền trang trải cuộc sống", anh Hảo nói.

Anh Hảo hiện là tay nghề "cứng" nhất đội, thường xuyên thay anh Tùng để hướng dẫn lại cho các em nhỏ ẢNH: NI NA

Khi được hỏi vì sao sẵn sàng dạy nghề miễn phí cho những người trẻ tìm đến, anh Tùng chia sẻ: "Các em đã cơ nhỡ, đường cùng lắm rồi mới tìm đến mình. Mình có nghề sẵn thì mình hướng dẫn lại cho các em, để các em có cái nghề, có tiền sinh sống".