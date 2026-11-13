Gắn việc bàn giao làng trẻ SOS với hiến, ghép bộ phận cơ thể là xuyên tạc

Trước thông tin sai sự thật do một số tài khoản mạng xã hội lan truyền, cho rằng việc chuyển giao các Làng trẻ em SOS về các địa phương có liên quan đến hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người ở trẻ em, bà Lê Minh Giang, Giám đốc Quốc gia Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam, khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật, xuyên tạc bản chất vấn đề.

"Trong toàn bộ hồ sơ, bản ghi nhớ và các văn bản liên quan đến việc bàn giao, không có bất kỳ nội dung nào đề cập đến việc hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người", bà Giang nói.

Bà Lê Minh Giang khẳng định, các Làng SOS chuyển về địa phương quản lý toàn diện, hoàn toàn không có nội dung về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người ẢNH: BỘ Y TẾ

Bà Giang cho biết, việc bàn giao nguyên trạng 8/17 Làng trẻ em SOS và các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam về địa phương quản lý toàn diện là sự điều chỉnh về tổ chức, quản lý và bảo đảm nguồn lực hoạt động cho các làng, xuất phát từ đề nghị của tổ chức Làng trẻ em SOS quốc tế từ năm 2024.

Làng SOS không chuyển về Bộ Y tế

Bà Giang cũng nêu rõ, các Làng SOS cơ sở không được chuyển về Bộ Y tế như một số thông tin đã lan truyền.

Từ ngày 1.3.2025, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của Chính phủ, chức năng quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội, trẻ em được chuyển từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sang Bộ Y tế. Theo đó, Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam được bàn giao về Bộ Y tế quản lý.

Còn 8 Làng trẻ em SOS và các cơ sở giáo dục thì được bàn giao nguyên trạng về địa phương quản lý toàn diện. Việc gán ghép hai nội dung không liên quan với nhau là suy diễn, không có căn cứ.

Bảo đảm các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ

Bà Giang cũng khẳng định, nguyên tắc xuyên suốt của quá trình bàn giao là bảo đảm hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em được liên tục, ổn định.

Đến nay, 5 địa phương gồm Khánh Hòa, Nghệ An, TP.Huế, Quảng Trị và Gia Lai đã hoàn thành việc tổ chức, sắp xếp; 3 địa phương gồm Hà Nội, Phú Thọ và Hưng Yên đang hoàn thiện phương án, chủ yếu theo hướng sáp nhập Làng SOS vào cơ sở trợ giúp xã hội công lập hiện có hoặc thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập mới trên cơ sở tiếp nhận làng.

Trong thời gian hoàn thành việc sắp xếp 8 làng về địa phương quản lý trong năm 2026, Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam tiếp tục hỗ trợ kinh phí hoạt động cho 7/8 làng đã bàn giao về địa phương (Làng trẻ em SOS Nha Trang đã hoàn thành sắp xếp và không đề nghị hỗ trợ), cho đến khi hoàn thành việc tổ chức lại.

Tiếp tục lộ trình sắp xếp

Trước đó, từ năm 2023, Làng trẻ em SOS quốc tế điều chỉnh, cắt giảm dần nguồn kinh phí hỗ trợ cho Việt Nam để ưu tiên những khu vực cần hỗ trợ cấp thiết hơn, đặc biệt là những nơi đang chịu ảnh hưởng của chiến tranh, xung đột, đói nghèo và khủng hoảng nhân đạo.

Trong bối cảnh đó, tháng 9.2024, Làng trẻ em SOS quốc tế gửi Công thư đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị bàn giao 8/17 Làng trẻ em SOS về địa phương quản lý toàn diện.

Đối với 9 Làng trẻ em SOS còn lại và Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam, Bộ Y tế đang tiếp tục phối hợp với Làng trẻ em SOS quốc tế, các bộ, ngành và địa phương để thống nhất phương án, lộ trình sắp xếp lại, trên nguyên tắc bảo đảm tốt nhất quyền lợi chính đáng của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo duy trì môi trường chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục an toàn, ổn định.