Ghi nhận hơn 170.000 ca sốt xuất huyết, Bộ Y tế xây dựng hướng dẫn điều trị mới

Tại hội nghị khoa học về quản lý bệnh sốt xuất huyết diễn ra sáng 6.11, GS-TS, bác sĩ Nguyễn Văn Kính, Phó chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, cho biết tỷ lệ mắc, chết do sốt xuất huyết do virus dengue/100.000 dân hiện ở mức cao trong nhóm các bệnh truyền nhiễm ở Việt Nam.

Trong đó, tỷ lệ mắc là 347,38/100.000; tỷ lệ chết là 0,06/100.000 dân (bệnh cúm có tỷ lệ mắc 492,37/100.00 dân; tỷ lệ chết là 0.01/100.000 dân; bệnh dại, tỷ lệ mắc: 0,08/100.000 dân; tỷ lệ tử vong 0,08/100.000 dân).

10 tháng năm 2026, hệ thống giám sát trong nước ghi nhận hơn 170.000 ca mắc sốt xuất huyết tại các tỉnh, thành; có các ca tử vong.

Sốt xuất huyết có 4 tuýp virus gây bệnh, là bệnh khó dự báo diễn biến ẢNH: THANH ĐẶNG

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo mới hướng dẫn điều trị sốt xuất huyết năm 2026, chú trọng cá thể hóa điều trị theo nhóm bệnh nhân đặc biệt: người cao tuổi, bệnh tim mạch, béo phì, bệnh thiếu máu tan huyết và các nhóm đặc biệt khác như: phụ nữ mang thái, bệnh nhân 13 - 16 tuổi.

Theo GS Kính, dự thảo bổ sung hướng dẫn với các ca bệnh có diễn biến đặc biệt: hội chứng viêm cơ tim, tổn thương thần kinh; dùng thuốc trong đáp ứng viêm nặng...; bổ sung nội dung phòng bệnh bằng vắc xin. Sốt xuất huyết do virus chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, điều trị ca bệnh chủ yếu giảm nhẹ triệu chứng.

Về giám sát dịch bệnh, theo ước tính của chuyên gia của Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, tại Việt Nam, 1 ca sốt xuất huyết được báo cáo tương ứng với 5,8 ca có triệu chứng (trên thế giới, tỷ lệ này là 1:3); khoảng hơn 80% các ca nhiễm sốt xuất huyết lây từ người không có hoặc có ít triệu chứng. Ca bệnh được báo cáo chưa phản ánh đầy đủ số mắc, cần nâng cao chất lượng liên thông dữ liệu giám sát sốt xuất huyết của 34 tỉnh, thành để tăng chất lượng dự báo.

Đáng chú ý, cả bốn tuýp huyết thanh virus dengue (DENV-1, 2, 3, 4) đều lưu hành. Sự luân chuyển các tuýp virus kết hợp biến đổi khí hậu và hiện tượng muỗi kháng hóa chất khiến sốt xuất huyết khó dự báo bệnh dịch.