Gemini trên Android sắp có tính năng 'bong bóng chat'

Khả năng đa nhiệm luôn được xem là một trong những thế mạnh lớn nhất giúp Android tạo nên sự khác biệt. Ở thời điểm hiện tại, Google đang chuẩn bị nâng tầm lợi thế này bằng cách thử nghiệm một tính năng mới hữu ích cho trợ lý ảo Gemini, hứa hẹn sẽ cải thiện đáng kể giá trị sử dụng thực tế của trí tuệ nhân tạo trên các thiết bị di động.

Google nâng tầm sức mạnh cho Gemini trên Android

Theo một bài mổ xẻ mã nguồn tập tin APK chuyên sâu được thực hiện bởi trang tin Android Authority, gã khổng lồ công nghệ đang phát triển một cơ chế hoạt động đột phá trong phiên bản 17.30.26.sa.arm64 của ứng dụng Google trên Android. Hệ thống sẽ bổ sung một nút bấm mang tên 'Minimize Gemini' (thu nhỏ Gemini) nằm ngay phía trên giao diện tương tác. Tính năng này cho phép trợ lý ảo co nhỏ lại thành một bong bóng ứng dụng nổi linh hoạt trên màn hình, tương tự như bong bóng chat của các ứng dụng nhắn tin. Người dùng có thể di chuyển bong bóng này đến bất kỳ vị trí nào để tiếp tục lướt web hoặc làm các công việc khác mà không làm gián đoạn trải nghiệm.

Tính năng 'bong bóng chat' Gemini được tìm thấy trong file APK thử nghiệm

ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Điểm sáng của sự bổ sung này là bạn có thể thu nhỏ Gemini bất kể nó đang thực hiện tác vụ gì, cho dù là đang tiếp nhận xử lý yêu cầu hay đang đưa ra câu trả lời. Hệ thống mô hình ngôn ngữ lớn của Gemini vẫn sẽ âm thầm thực hiện các công việc nặng nề ở dưới nền, giúp người dùng không còn phải chịu cảnh ngồi chờ đợi cửa sổ ứng dụng như trước đây. Mặc dù Gemini gần đây phải hứng chịu một số lời chỉ trích về xu hướng hay 'ảo tưởng' thông tin, đây vẫn là trợ lý AI mặc định hàng đầu nhờ lợi thế được tích hợp sâu và cài đặt sẵn trên mọi thiết bị Android.

Có thể thấy, tính năng thu nhỏ Gemini thành bong bóng nổi là một bước đi thông minh nhằm tối ưu hóa tối đa trải nghiệm đa nhiệm của người dùng. Do đây là tính năng mới chỉ được 'khai quật' từ một file APK, nên Google hiện vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về thời gian phát hành rộng rãi và cấu trúc này vẫn có khả năng thay đổi trong tương lai. Tuy nhiên, một khi được ra mắt chính thức, nâng cấp nhỏ về chất lượng trải nghiệm này chắc chắn sẽ khiến người dùng phải bất ngờ và tự hỏi tại sao nhà sản xuất không nghĩ ra điều này sớm hơn.