Georgina Rodriguez nói về mối quan hệ với 3 người con riêng của Ronaldo

Giữa lúc xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Georgina Rodriguez và Cristiano Ronaldo sắp tổ chức hôn lễ, người mẫu gốc Argentina đã có những chia sẻ hiếm hoi về mối quan hệ với ba người con riêng của vị hôn phu, đặc biệt là cậu cả Cristiano Ronaldo Jr.

Mới đây, Georgina đăng tải loạt ảnh ghi lại kỳ nghỉ bên bãi biển cùng gia đình trên trang cá nhân. Chuyến đi được xem là dịp để cả hai tận hưởng khoảng thời gian thư giãn trước lễ cưới được truyền thông quốc tế đồn đoán sắp diễn ra.

Không có chuyện 'con chung, con riêng' trong gia đình Ronaldo

Trong bài đăng, Georgina bày tỏ tình cảm dành cho Cristiano Jr., con trai cả của Ronaldo, người hiện 16 tuổi và đang được danh thủ người Bồ Đào Nha trực tiếp nuôi dưỡng. Danh tính mẹ ruột của cậu bé đến nay vẫn chưa từng được công khai.

Georgina được nhiều người yêu mến bởi hình ảnh người mẹ tận tâm. Dù bận rộn với công việc kinh doanh và các hoạt động cá nhân, cô vẫn luôn ưu tiên dành thời gian chăm sóc, đồng hành và vun đắp tình cảm với các con Ảnh: Reuters

Người đẹp viết: "Lễ rửa tội như trong truyện cổ tích. Từ lâu tôi luôn mơ được tắm dưới một thác nước. Junior là một nghệ sĩ điêu khắc và con luôn thể hiện tài năng trong mọi điều mình theo đuổi. Từ khi còn nhỏ, những chuyến đi này đã trở thành khoảng thời gian đặc biệt của chúng tôi. Cha, mẹ và Junior cùng tận hưởng mùa hè bên biển năm này qua năm khác".

Những chia sẻ của Georgina nhanh chóng thu hút sự chú ý khi cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa cô và Cristiano Jr. sau nhiều năm đồng hành cùng Ronaldo.

Georgina và Ronaldo hiện có hai con gái chung là Alana Martina và Bella Esmeralda. Bên cạnh đó, cặp đôi còn cùng chăm sóc cặp song sinh Eva và Mateo, hai bé được sinh bằng phương pháp mang thai hộ.

Theo Daily Mail, Ronaldo và Georgina được cho là sẽ tổ chức hôn lễ tại nhà thờ Funchal trên đảo Madeira, Bồ Đào Nha vào thời gian sắp tới. Sau nghi lễ, cặp đôi dự kiến sẽ đãi tiệc tại khách sạn 5 sao Savoy Palace. Nguồn tin cho biết khách lưu trú tại khách sạn đã được thông báo một số tầng cùng khu vực quầy bar sẽ tạm thời đóng cửa trong hai ngày để phục vụ sự kiện.

Rộ tin Ronaldo và Georgina có thể tổ chức đám cưới tại quê nhà Madeira vào tuần sau

Trước đó, nhiều thông tin cho rằng lễ cưới sẽ diễn ra tại khu dinh thự Quinta da Regaleira ở Sintra. Tuy nhiên, thông tin này nhanh chóng bị nghi ngờ khi địa điểm vẫn mở cửa đón khách tham quan trong cùng thời điểm.

Dù không phải mẹ ruột của ba người con của Ronaldo, Georgina nhiều lần khẳng định cô luôn xem các bé như con của mình. Trong loạt phim tài liệu I Am Georgina, người đẹp cho biết việc chăm sóc, đưa đón các con đi học, chuẩn bị bữa ăn, tham gia các hoạt động thường ngày và dành thời gian bên gia đình là ưu tiên hàng đầu của cô.

Georgina cũng nhiều lần nhấn mạnh cô không phân biệt con chung hay con riêng, mong muốn các con lớn lên trong một môi trường tràn ngập tình yêu thương và sự gắn kết. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội trong nhiều năm qua cũng cho thấy cô thường xuyên đồng hành cùng các con của Ronaldo trong các kỳ nghỉ, sự kiện gia đình và những cột mốc quan trọng của các bé.