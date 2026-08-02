Sau nhiều tháng liên tục xuất hiện tin đồn về chuyện kết hôn, truyền thông Anh mới đây tiếp tục đưa ra thông tin mới về ngày trọng đại của Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez.

Theo The Sun (Anh), siêu sao người Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ tổ chức lễ cưới vào ngày 8.8 trên đảo Madeira - quê hương của anh. Nguồn tin cho biết hôn lễ dự kiến diễn ra tại nhà thờ chính tòa ở thành phố Funchal, trước khi tiệc cưới được tổ chức tại khách sạn 5 sao Savoy Palace.

Rộ tin Ronaldo và Georgina có thể tổ chức đám cưới tại quê nhà Madeira vào tuần sau

The Sun dẫn lời một nguồn tin cho biết khách lưu trú tại khách sạn đã được thông báo trước rằng 2 tầng của tòa nhà cùng một số khu vực sẽ tạm ngừng phục vụ trong 2 ngày để chuẩn bị cho một sự kiện lớn.

Nếu thông tin này chính xác, việc lựa chọn Madeira được xem là mang nhiều ý nghĩa với Ronaldo. Đây là nơi anh sinh ra và lớn lên trước khi rời quê hương năm 11 tuổi để gia nhập học viện Sporting Lisbon. Hiện Funchal có tượng đồng, bảo tàng và nhiều công trình gắn liền với tên tuổi của tiền đạo 41 tuổi.

Thông tin về lễ cưới vẫn còn nhiều mâu thuẫn

Đây không phải lần đầu tiên truyền thông quốc tế đưa tin về đám cưới của Ronaldo và Georgina.

Trước đó, chương trình V+ Fama của Bồ Đào Nha từng công bố hình ảnh được cho là thiệp cưới của cặp đôi. Theo nội dung lan truyền trên mạng xã hội, lễ cưới sẽ diễn ra vào ngày 1.8 tại khu dinh thự Quinta da Regaleira ở thành phố Sintra, đồng thời khách mời được yêu cầu mặc trang phục màu đen.

Tuy nhiên, những thông tin này nhanh chóng bị đặt dấu hỏi. Tạp chí ¡HOLA! sau đó cho biết đã xác minh và khẳng định Ronaldo cùng Georgina không tổ chức đám cưới vào cuối tuần đó, qua đó bác bỏ những đồn đoán xuất hiện trên mạng xã hội.

Ronaldo và Georgina đã có hơn 10 năm bên nhau ẢNH: FBNV

Việc The Sun tiếp tục đưa ra một thời điểm và địa điểm hoàn toàn khác cho thấy các thông tin về lễ cưới của cặp đôi vẫn chưa thống nhất. Đến nay, Ronaldo, Georgina Rodriguez cũng như người đại diện của cả hai chưa xác nhận thời gian hay địa điểm tổ chức hôn lễ.