Thủ môn sinh năm 1992 thừa nhận Indonesia là một đối thủ rất mạnh, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Tuy nhiên, anh cho biết đội tuyển Việt Nam sẽ không quá bận tâm đến đối thủ mà tập trung tối đa vào sự chuẩn bị của chính mình.

Lê Giang Patrik chia sẻ: "Chúng tôi đều biết Indonesia mạnh như thế nào, lại được thi đấu trên sân nhà. Nhưng chúng tôi tập trung vào bản thân, đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng chiến đấu".

Lê Giang Patrik: ‘Indonesia mạnh, nhưng đội tuyển Việt Nam cũng đã sẵn sàng’

Khi được hỏi về việc Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng trên hàng công, thủ thành của đội tuyển Việt Nam cho biết ban huấn luyện không xây dựng phương án để phong tỏa riêng bất kỳ cá nhân nào.

Lê Giang Patrik nhấn mạnh: "Chúng tôi không tập trung vào bất kỳ cá nhân nào, mà tập trung vào cả tập thể".

Không chỉ nói về chuyên môn, Lê Giang Patrik còn khẳng định tinh thần cống hiến luôn là điều được toàn đội đặt lên hàng đầu mỗi khi ra sân thi đấu. Theo anh, dù đối thủ là ai hay trận đấu có ý nghĩa như thế nào, các cầu thủ đều bước vào sân với niềm tự hào khi đại diện cho đội tuyển Việt Nam.

Thủ môn 34 tuổi cho rằng sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam không thay đổi trước bất kỳ đối thủ nào. Mục tiêu của toàn đội là thi đấu hết mình, mang đến niềm vui cho người hâm mộ và cống hiến vì màu cờ sắc áo.