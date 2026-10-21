Ghi nhận thêm trường hợp mắc bệnh do não mô cầu ở TP.HCM

Chiều 21.10, ông Đoàn Quang Cảnh, Chủ tịch UBND xã Thường Tân (TP.HCM), cho biết sau khi có kết quả xét nghiệm từ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) về trường hợp mắc bệnh do não mô cầu, địa phương chỉ đạo trạm y tế phối hợp các cơ quan chuyên môn của Sở Y tế TP.HCM thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh nơi bệnh nhân sinh sống.

Theo lãnh đạo xã Thường Tân, trường hợp được phát hiện mắc bệnh do não mô cầu là một học sinh 12 tuổi ở ấp Mỹ Lộc (xã Thường Tân); học tập tại Trường tiểu học, THCS và THPT N.T.N, phường Bình Dương (TP.HCM) có biểu hiện phát bệnh từ ngày 13.10.

Trạm Y tế xã Thường Tân (TP.HCM) hướng dẫn người dân phòng bệnh do não mô cầu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi phát hiện các triệu chứng như sốt, đau cổ họng…, gia đình đã đưa bệnh nhi đến các cơ sở y tế ở các phường Tân Hiệp, Thủ Dầu Một (TP.HCM) trước khi đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để điều trị.

Hiện bệnh nhi 12 tuổi ở xã Thường Tân vẫn được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng tỉnh táo, chân tay ấm… Trạm Y tế xã Thường Tân đã tiến hành các biện pháp vệ sinh phòng dịch, phối hợp điều tra dịch tễ và truy vết các điểm bệnh nhi đã tiếp xúc.

Như vậy, tính từ ngày 13.10 đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đã phát hiện ca thứ 5 mắc bệnh do não mô cầu. Trong đó, 1 trường hợp tử vong (ngày 14.10), các ca bệnh còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế ở TP.HCM.