    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Ghi nhận thêm trường hợp mắc bệnh do não mô cầu ở TP.HCM

    Đỗ Trường
    Đỗ Trường
    Xã Thường Tân (TP.HCM) đang tích cực phối hợp các cơ quan y tế TP.HCM xác minh, điều tra và giám sát ca mắc bệnh do não mô cầu là học sinh 12 tuổi, đang sinh sống tại địa phương.

    Chiều 21.10, ông Đoàn Quang Cảnh, Chủ tịch UBND xã Thường Tân (TP.HCM), cho biết sau khi có kết quả xét nghiệm từ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) về trường hợp mắc bệnh do não mô cầu, địa phương chỉ đạo trạm y tế phối hợp các cơ quan chuyên môn của Sở Y tế TP.HCM thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh nơi bệnh nhân sinh sống.

    Theo lãnh đạo xã Thường Tân, trường hợp được phát hiện mắc bệnh do não mô cầu là một học sinh 12 tuổi ở ấp Mỹ Lộc (xã Thường Tân); học tập tại Trường tiểu học, THCS và THPT N.T.N, phường Bình Dương (TP.HCM) có biểu hiện phát bệnh từ ngày 13.10.

    Ghi nhận thêm trường hợp mắc bệnh do não mô cầu ở TP.HCM - Ảnh 1.

    Trạm Y tế xã Thường Tân (TP.HCM) hướng dẫn người dân phòng bệnh do não mô cầu

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

    Sau khi phát hiện các triệu chứng như sốt, đau cổ họng…, gia đình đã đưa bệnh nhi đến các cơ sở y tế ở các phường Tân Hiệp, Thủ Dầu Một (TP.HCM) trước khi đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để điều trị.

    Hiện bệnh nhi 12 tuổi ở xã Thường Tân vẫn được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng tỉnh táo, chân tay ấm… Trạm Y tế xã Thường Tân đã tiến hành các biện pháp vệ sinh phòng dịch, phối hợp điều tra dịch tễ và truy vết các điểm bệnh nhi đã tiếp xúc.

    Như vậy, tính từ ngày 13.10 đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đã phát hiện ca thứ 5 mắc bệnh do não mô cầu. Trong đó, 1 trường hợp tử vong (ngày 14.10), các ca bệnh còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế ở TP.HCM.

    Tin liên quan

    4 ca mắc não mô cầu ở TP.HCM, 2.031 người được cấp kháng sinh dự phòng

    4 ca mắc não mô cầu ở TP.HCM, 2.031 người được cấp kháng sinh dự phòng

    Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thống nhất Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước không chuyển sang học trực tuyến vì chùm ca bệnh do não mô cầu được kiểm soát tốt.

    TP.HCM ghi nhận ca não mô cầu nhóm B thứ 4 tại Trường THCS Hai Bà Trưng

    TP.HCM họp khẩn vì 3 học sinh mắc bệnh do não mô cầu, 1 em tử vong

    Khám phá thêm chủ đề

    Bệnh viện Nhi đồng 2 Trạm Y tế xã Thường Tân Sở Y tế Tp.HCM Phòng dịch Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận