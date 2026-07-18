TP.HCM ra mắt Bệnh viện đa khoa Bình Dương cơ sở 2 tại xã Bắc Tân Uyên

Theo quyết định của UBND TP.HCM, Bệnh viện đa khoa Bình Dương cơ sở 2 (trực thuộc Bệnh viện đa khoa Bình Dương, Sở Y tế TP.HCM) được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế khu vực Bắc Tân Uyên vào Bệnh viện đa khoa Bình Dương, theo chủ trương sắp xếp, kiện toàn hệ thống y tế công lập.

Sau khi kết thúc hoạt động, toàn bộ cơ sở vật chất, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm y tế khu vực Bắc Tân Uyên được bàn giao cho Bệnh viện đa khoa Bình Dương cơ sở 2 khai thác, sử dụng.

Trung tâm y tế khu vực Bắc Tân Uyên được xây dựng từ năm 2014 có quy mô 150 giường bệnh. Sau khi sáp nhập, Bệnh viện đa khoa Bình Dương cơ sở 2 đã triển khai trước mắt 60 giường bệnh nội trú.

Bệnh viện đa khoa Bình Dương cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tăng cường y bác sĩ từ Bệnh viện đa khoa Bình Dương cho cơ sở 2

TS-BS Lê Ngọc Long, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Dương cho biết trong giai đoạn đầu hoạt động, cơ sở 2 được tổ chức với quy mô 60 giường kế hoạch, đồng thời triển khai Khoa Khám bệnh 2 với các phòng khám chuyên khoa và tăng cường y bác sĩ từ Bệnh viện đa khoa Bình Dương cho cơ sở 2 để nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Khu Cấp cứu hoạt động liên tục 24/24 giờ, đủ năng lực tiếp nhận và xử trí các trường hợp cấp cứu thông thường, bảo đảm quy trình hội chẩn và chuyển tuyến liên thông giữa hai cơ sở đối với những ca bệnh vượt khả năng chuyên môn.

Nghi thức ra mắt Bệnh viện đa khoa Bình Dương cơ sở 2 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Khi đi vào hoạt động, Bệnh viện đa khoa Bình Dương cơ sở 2 sẽ duy trì đầy đủ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hiện có, đồng thời từng bước mở rộng các chuyên khoa và dịch vụ kỹ thuật phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương.

Theo đó, Bệnh viện đa khoa Bình Dương cơ sở 2 điều trị các bệnh lý nội khoa, ngoại khoa cơ bản, sản phụ khoa, nhi khoa, phục hồi chức năng, chăm sóc người cao tuổi, chăm sóc giảm nhẹ; phát triển dịch vụ khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động; từng bước triển khai các kỹ thuật chuyên sâu và ứng dụng công nghệ thông tin, hội chẩn từ xa giữa 2 cơ sở nhằm nâng cao chất lượng điều trị.

TS-BS Lê Ngọc Long khẳng định sẽ bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh tại cơ sở 2 liên tục, an toàn và đúng quy định đồng thời ưu tiên đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và bố trí nhân lực có kinh nghiệm để nâng cao năng lực tại chỗ.