Giá bán giảm mạnh, xe Toyota tại Việt Nam hút khách mua

Trước áp lực cạnh tranh đến từ xe điện, những tháng gần đây các thương hiệu ô tô danh mục sản phẩm phần lớn là xe động cơ đốt trong như Toyota tại Việt Nam liên tục triển khai các chương trình ưu đãi, nhằm giảm giá xe, tạo sức hút với khách hàng. Trước đó, không ít người cho rằng, việc "chậm chân" trong cuộc đua điện hóa có thể sẽ khiến xe Toyota mất sức hút cũng như sụt giảm vị thế trong cuộc đua doanh số. Thế nhưng, thực tế lại cho thấy, người Việt mua ô tô vẫn chuộng xe Toyota.

Người Việt mua ô tô vẫn chuộng xe Toyota Ảnh: B.H

Số liệu bán hàng mới nhất vừa được Toyota Việt Nam (TMV) công bố cho thấy, trong tháng 11 vừa qua, Toyota bán ra tại thị trường Việt Nam tới 7.731 xe, bao gồm 2.617 xe lắp ráp trong nước và 5.114 xe nhập khẩu nguyên chiếc. Đáng chú ý, đây là tháng thứ ba liên tiếp, lượng tiêu thụ xe Toyota tại Việt Nam đạt hơn 7.000 xe, đồng thời tiếp tục là một trong những thương hiệu ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

Kết quả này một phần đến từ việc hãng xe Nhật Bản đang sở hữu danh mục sản phẩm đang dạng bậc nhất thị trường ô tô Việt Nam với gần 20 mẫu mã phủ đều ở tất cả các phân khúc. Đáng chú ý, có tới 6 mẫu xe Toyota đã được hãng bổ sung phiên bản hybrid để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam vốn ngày càng ưa chuộng các dòng xe lai xăng - điện.

Riêng phiên bản hybrid của các mẫu xe Toyota đã đóng góp 831 xe trong tổng doanh số của Toyota tại Việt Nam tháng 11 vừa qua. Trong đó, Innova Cross HEV, Corolla Cross HEV là những phiên bản xe hybrid hút khách nhất.

Bên cạnh đó, cũng phải kể đến nỗ lực của TMV khi mạnh tay triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá với nhiều mẫu mã trong tháng vừa qua. Trong đó, Toyota Vios có mức giảm từ 46 - 54 triệu đồng, Yaris Cross giảm 42 - 48,5 triệu đồng, Avanza Premio giảm từ 64,7 - 69,3 triệu đồng, trong khi Veloz Cross có mức giảm lên tới 72,7 - 75 triệu đồng. Đặc biệt, việc được TMV tăng gấp đôi ưu đãi so với những tháng trước đó giúp giá bán các phiên bản Toyota Camry giảm 122 - 156 triệu đồng, tùy phiên bản. Ngay cả những mẫu xe như Toyota Hilux cũng được TMV áp dụng ưu đãi, giảm giá từ 20 - 30 triệu đồng.

Giá bán giảm mạnh kết hợp với giá trị thương hiệu, chất lượng, độ bền… đã được chứng minh, giúp doanh số nhiều dòng xe Toyota tăng trưởng Ảnh: B.H

Giá bán giảm mạnh kết hợp với giá trị thương hiệu, chất lượng, độ bền… đã được chứng minh, giúp doanh số nhiều dòng xe Toyota tăng trưởng. Trong đó, Toyota Vios đạt 1.544 xe bán ra, tăng 142 xe so với tháng trước đó. Tuy nhiên, Yaris Cross mới là dòng xe Toyota hút khách nhất với 1.720 xe bán ra trong tháng tháng 11 vừa qua. Toyota Corolla Cross cũng đóng góp gần 1.000 xe. Trong khi Innova Cross, Yaris Cross đều bán được 811 xe.

Cộng dồn 11 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số xe Toyota bán ra tại Việt Nam đạt 63.625 xe, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và tiếp tục nằm trong nhóm những thương hiệu ô tô hút khách nhất tại Việt Nam.