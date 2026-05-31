Giá Bitcoin hôm nay 31.5.2026: Mỹ tuyên bố tịch thu 1 tỉ USD tiền số của Iran

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy, giá Bitcoin hôm nay tăng 0,8% so với hôm qua. Tính đến 8 giờ 30 ngày 31.5, mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 74.111 USD. Sau một tuần, tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã mất 3,5% giá trị.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước biểu đồ giá trong 7 ngày, tính đến sáng 31.5 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Những sự kiện ảnh hưởng đến giá Bitcoin trong tuần

Tuần qua, tại Diễn đàn Kinh tế Quốc gia Reagan (Reagan National Economic Forum - RNEF) 2026, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết nước này đã tịch thu khoảng 1 tỉ USD tiền mã hóa của Iran.

Ông Bessent nói với Larry Kudlow của Fox News: "Chúng tôi trực tiếp thu giữ ví tiền mã hóa của họ. Một số người trong số này còn không biết ví đã bị truy cập". Trước đó, vào ngày 29.4, ông Bessent cho biết Mỹ đã tịch thu "gần 500 triệu USD" tiền số của Iran. Con số mới được công bố cao gấp đôi chỉ sau một tháng.

Tháng 8.2025, Bessent cho biết Mỹ không mua Bitcoin cho kho dự trữ chiến lược mà sẽ dùng các tài sản tịch thu được để bổ sung. Theo công ty phân tích Arkham, chính phủ Mỹ đang có khoảng 328.372 BTC, trở thành quốc gia nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới. Với giá hiện tại, số lượng này trị giá hơn 24 tỉ USD.

Diễn biến giá Bitcoin tuần qua nằm ngoài dự báo của nhiều nhà phân tích sau khi ông Kevin Warsh, người ủng hộ tiền mã hóa, nhậm chức Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Thay vì tăng giá như kỳ vọng, đầu tuần này, Bitcoin đã giảm về 77.000 USD. Theo CoinTelegraph, vấn đề chính nằm ở lợi suất trái phiếu ngắn hạn tăng cao và những phát biểu cứng rắn trước đây của ông Warsh làm dấy lên lo ngại về việc tăng lãi suất vào tháng 12, điều này có thể kìm hãm sự phục hồi của Bitcoin.

Sau đó, dòng tiền liên tục chảy khỏi các quỹ ETF Bitcoin khi thị trường giảm sâu. Dữ liệu từ SoSoValue tuần qua cho thấy, 9 ngày giao dịch liên tiếp ETF Bitcoin của Mỹ có dòng vốn âm, đánh dấu chuỗi rút tiền dài nhất kể từ khi các sản phẩm này được niêm yết (tháng 1.2024).

Theo đó, trong suốt 9 phiên giao dịch, các nhà đầu tư đã rút khoảng 2,8 tỉ USD từ các quỹ, cao hơn bất kỳ giai đoạn thị trường giảm giá nào trước đây. Chỉ riêng trong tuần này, ETF Bitcoin của Mỹ đã mất khoảng 1,3 tỉ USD.

Mức giá thấp nhất BTC thiết lập trong tuần qua là 72.590 USD vào hôm 29.5. Một trong những lý do khiến Bitcoin sập giá là công ty bán dẫn Sequans Communications (SQNS) có trụ sở tại Paris (Pháp) thông báo kế hoạch thanh lý toàn bộ lượng Bitcoin nắm giữ, từ bỏ chiến lược tích lũy trước đó.

Nhìn chung, tuần qua Bitcoin đối mặt rủi ro lớn khi dòng tiền lần lượt chảy khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay. Cointelegraph dẫn báo cáo cho thấy một nhà đầu tư đã bán số ETF Bitcoin trị giá gần 1,3 tỉ USD của BlackRock trên thị trường ẩn danh. Alex Thorn của công ty Galaxy Digital cho biết lệnh bán số ETF Bitcoin trị giá 1,3 tỉ USD này là thương vụ lớn nhất ông từng chứng kiến.

Theo các nhà phân tích, Bitcoin đang đối mặt thử thách quan trọng khi các nhà giao dịch chuyển sang tâm lý phòng thủ. Jean-David Pequignot, Giám đốc Kinh doanh của Deribit, cho biết tâm lý thị trường đã thay đổi đáng kể từ khi Bitcoin tăng vọt lên 82.000 USD hồi đầu tháng 5. Tuy nhiên, hiện tại tâm lý nhà đầu tư đang bị tác động tiêu cực bởi các chính sách kinh tế vĩ mô và tình hình chiến sự ở Trung Đông.

Sau giai đoạn tích lũy mạnh mẽ trong tháng 3 và tháng 4, thị trường trong tháng 5 đã chuyển sang giai đoạn bán ra. Chỉ số rủi ro đang chuyển sang mức báo động, cho thấy tháng 6 có thể tiếp tục là giai đoạn thách thức của thị trường tiền mã hóa.