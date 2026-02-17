Gia đình miền Bắc vào TP.HCM ăn tết: Ấn tượng mai vàng ngập lối

Sáng mùng 1 tết, gia đình anh Phạm Anh Quý xuất phát từ xã Bình Chánh về phường Vũng Tàu, sau 5 ngày du xuân ở trung tâm thành phố. Đây là lần thứ 2 anh Quý cùng vợ và 3 con trai từ quê nhà ở tỉnh Nam Định cũ vào TP.HCM ăn tết.

Năm nay, gia đình anh Quý vào TP.HCM sớm, từ ngày 25 tháng chạp. Đây cũng là thời điểm có đông người làm việc tại TP.HCM trên hành trình về quê miền Trung, miền Bắc ăn tết.

TP.HCM không kẹt xe, đường phố ngập sắc mai vàng

"Khi vừa ra khỏi sân bay, cả nhà ấn tượng đầu tiên về tết Sài Gòn là sắc mai vàng, những chậu cúc vạn thọ vàng rực rỡ khắp các con phố, những chậu hoa mào gà, hoa giấy đỏ chót... Giáp tết nhưng Sài Gòn có nắng ấm, khác với không khí lạnh miền Bắc", anh Quý cho biết.

Gia đình anh Quý thích ngắm sắc mai vàng trên phố Ảnh: Phan Diệp

Ba mẹ, anh trai và em gái của anh Quý hiện sinh sống ở TP.HCM. Tết năm nay, vợ chồng anh muốn cho các con ăn tết với ông bà nội, sum họp cùng người thân.

Vào TP.HCM, anh Quý dành nhiều thời gian cho các các con đi thăm người thân, ông bà các bác, các chú. Sau đó là trải nghiệm đi chợ mua hoa tham quan và ăn vặt trên phố đi bộ Nguyễn Huệ...

Đi chợ tết, anh Quý còn ấn tượng với văn hóa đi chợ của người dân nơi đây. Việc trao đổi, mua bán diễn ra rất nhanh, cả người bán lẫn khách hàng đều rất xởi lởi và vui tươi, hào sảng.

Gia đình anh Quý đủ các thành viên, du xuân ở đường hoa Nguyễn Huệ chiều 29 tết Ảnh: Phan Diệp

Những ngày trong năm, anh Quý cũng thỉnh thoảng vào TP.HCM thăm người thân nhưng hiếm khi đi đông đủ cả nhà như tết này. Là một đô thị lớn, TP.HCM có một "đặc sản" là kẹt xe. Tuy nhiên, "đặc sản" ấy lại mất đi trong dịp tết.

Những ngày này đường phố vắng vẻ, thông thoáng, việc di chuyển cũng dễ dàng hơn. "Khi đi xe trên đường, tôi thấy hầu như nhà nào cũng có một cặp hoa để trước cửa để chào đón năm mới", anh kể.

Ăn tết sum vầy

TP.HCM tập trung đông người ngoại tỉnh đến làm ăn, lập nghiệp. Dịp tết một lượng người rất lớn bắt đầu di chuyển về quê nên việc đi lại vất vả, vé máy bay, tàu xe đắt hơn ngày thường. Nhà anh Quý có một hành trình ngược với số đông, nên ít tốn chi phí hơn.

Anh Quý thường dẫn cả nhà đi du lịch các vùng miền vào ngày tết để các con có thêm nhiều trải nghiệm. Năm nay ăn tết Sài Gòn, các con không chỉ có có cơ hội khám phá thêm nhiều nét văn hóa mới mẻ mà còn là dịp gia đình được sum vầy bên nhau trong thời gian dài.

Dù không ăn tết ở quê Nam Định nhưng tết Sài Gòn có người thân, gia đình sum vầy, cùng đi chơi, du lịch là những giây vô cùng quý giá với anh.

Cả nhà chụp nhiều ảnh, lưu lại khoảnh khắc ngày tết sum vầy Ảnh: Phan Diệp

Vì người thân của anh Quý đã sống ở TP.HCM một thời gian dài nên mâm cơm tết có thêm những món đặc trưng ngày tết miền Nam như bánh tét, thịt kho tàu, khổ qua nhồi thịt... Đặc biệt là trái cây ngày tết, ở miền Bắc mâm cúng phải có nải chuối, còn ở TP.HCM mọi người bày biện mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài với mong muốn "cầu vừa đủ xài".

Đó cũng là những món phần lớn người Sài Gòn sẽ ăn trong ngày tết. Các con của anh Quý cũng phát hiện bữa cơm tết ở đây ít thấy sự xuất hiện của thịt đông, dưa hành, bánh chưng.

"Ăn tết Sài Gòn, tôi và các con cảm nhận được sự ấm áp của tình thân. Các con có những ngày gần gũi ông bà, các anh chị em họ, gia đình trở nên gắn kết hơn sau một năm dài xa cách", chị Bùi Tuyết Mai (41 tuổi) - vợ anh Quý nói và cho biết mùng 4 tết, cả nhà sẽ về lại miền Bắc.

