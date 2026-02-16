Nàng dâu Việt ở Senegal thuê xe ngựa tìm nguyên liệu làm nem rán, giò chả

Năm 2003, chị Lê Thị Hải Yến (44 tuổi, quê gốc ở TP.HCM) và 2 con gái (con chung với người chồng quốc tịch Pháp đã ly dị) sang Pháp định cư. 2 năm sau, chị quen và nên duyên vợ chồng với ông xã hiện tại và có thêm 2 con trai. Công việc của ông xã phải đi lại nhiều nước thường xuyên nên chị và các con cũng theo chủ nghĩa "dịch chuyển", hiện gia đình họ đang sống ở Senegal. Chị Hải Yến cũng là nhân vật trong bài báo Cô dâu Việt đưa chả giò, cơm gà Hội An... sang tận Senegal, 'hớp hồn' thực khách đăng trên Báo Thanh Niên.

Chị Hải Yến đang sinh sống ở Senegal ẢNH: NVCC

Chị Hải Yến cho biết ngày 22 tháng chạp, chị cùng bạn bè sẽ tổ chức buổi gặp mặt, sum họp sớm trước thềm năm mới. Do tại Senegal có nhiều người theo đạo Hồi và sắp bước vào tháng Ramadan - thời gian ăn chay, kiêng khem theo tín ngưỡng nên trong bữa tiệc, chị sẽ chuẩn bị thêm các món chay, phù hợp với những người không ăn thịt.

Ở Senegal nhiều người chọn xe ngựa để di chuyển ẢNH: NVCC

Chị Hải Yến cho biết, khu vực chị sinh sống không có nhiều người Việt, bà con sống rải rác. Nếu muốn đến nơi có cộng đồng người Việt đông hơn phải di chuyển quãng đường khoảng 80 km. Vì vậy, trong dịp gặp mặt cuối năm, chị chủ yếu mời những người đã từng biết đến Việt Nam và cả những người chưa có nhiều hiểu biết về văn hóa Việt với mong muốn giới thiệu, lan tỏa nét đẹp ẩm thực và phong tục quê hương.

Chị Hải Yến cho rằng di chuyển bằng xe ngựa ở Senegal khá rẻ ẢNH: NVCC

"Do điều kiện nguyên liệu hạn chế, tôi không gói bánh chưng như ở Việt Nam. Lá dong hầu như không có người bán, còn lá chuối tại địa phương thường bị gió quật rách, khó sử dụng. Thay vào đó, tôi dự định đồ xôi, vo thành từng viên nhỏ, bên trong có nhân đậu xanh rồi chiên lên một cách biến tấu linh hoạt để vẫn giữ hương vị truyền thống trong hoàn cảnh xa quê", nàng dâu người Việt chia sẻ.

Tại Senegal, xe ngựa vẫn là phương tiện di chuyển quen thuộc của nhiều người dân do không ít tuyến đường còn là đường đất, chưa được trải nhựa. Gia đình chị Hải Yến sống gần cảng cá nên quãng đường từ nhà ra chợ chỉ mất khoảng 10 phút đi xe ngựa, với chi phí khoảng 100 franc, tương đương 4.500 đồng.

Chợ truyền thống ở Senegal, ít khi bán nguyên liệu cho các món Việt Nam ẢNH: NVCC

Ở Senegal, hoàn toàn không có đồ ăn Việt Nam, chỉ có nước mắm, bánh tráng. Những món ăn quen thuộc ở Việt Nam lại thuộc những món xa xỉ ở Senegal… Chỗ chị sống có nhiều cá, tôm, mực nên bữa tiệc cuối năm chị định làm lẩu hải sản và cố gắng tìm mua nguyên liệu làm nem rán, giò chả…

"Tôi luôn nhớ những ký ức về Tết Nguyên đán của ngày xưa, nhất là vào những năm 1990. Khi đó, mỗi dịp tết đến, cả năm mới chỉ được sắm vỏn vẹn hai bộ quần áo mới, nhưng cảm giác háo hức thì không gì sánh được. Tôi cũng nhớ hình ảnh mẹ bày biện mâm cúng dâng lên bàn thờ tổ tiên vào dịp tết, trẻ con được lì xì trong niềm hạnh phúc ngập tràn", chị Hải Yến nói.

Chỗ chị Hải Yến cách thành phố đông người Việt sống khoảng 80 km ẢNH: NVCC

Ở Việt Nam, chị còn ba và 1 chị gái trong khi mẹ và 1 chị gái khác đang ở Mỹ. Năm mới, chị luôn mong bản thân và gia đình có nhiều sức khỏe bởi với chị có sức khỏe là có tất cả.

Giữa Senegal xa xôi, những món ăn giản dị được chuẩn bị bằng tất cả sự tận tâm trở thành sợi dây níu giữ ký ức tết của chị Hải Yến. Với chị, tết không chỉ là đủ đầy vật chất, mà là cảm giác ấm áp khi hương vị quê nhà vẫn hiện diện, dù ở bất cứ nơi đâu.



