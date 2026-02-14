Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Ở Mỹ không có khuôn gói bánh chưng, mẹ Việt nghĩ cách thay thế đầy bất ngờ

Dương Lan
Dương Lan
14/02/2026 06:15 GMT+7

Ở Mỹ không có khuôn gói bánh chưng như Việt Nam nên chị Hoài Thu khéo léo dùng bìa giấy thay thế. Dù vậy, những chiếc bánh chưng của chị vẫn vuông vắn, đẹp miễn chê.

Chị Hoài Thu (quê ở Tuyên Quang) hiện đang sống ở tiểu bang Wisconsin (Mỹ) cho hay đã đón hơn chục cái tết ở xứ ngút ngàn tuyết trắng. Những năm đầu tiên, mỗi độ tết đến xuân về trong lòng người mẹ Việt luôn nặng trĩu nỗi nhớ thương. Từ khi lập gia đình và có con, không có người thân bên cạnh hỗ trợ, cũng không có người giúp việc như ở Việt Nam, cuộc sống của nhiều chị trở nên bận rộn hơn. Dù vậy, năm nào chị cũng làm bánh chưng để nhớ về cội nguồn, con cái thấu hiểu giá trị văn hóa quê mẹ. 

Những chiếc bánh chưng vuông vắn, thích mắt của mẹ Việt ở Mỹ nhờ khuôn đặc biệt - Ảnh 1.

Bánh chưng của chị Thu sau khi luộc và ép nước vẫn giữ được hình dáng vuông vắn nhờ gói chặt tay

ẢNH: NVCC

Những chiếc bánh chưng vuông vắn, thích mắt của mẹ Việt ở Mỹ nhờ khuôn đặc biệt - Ảnh 2.

Chiếc khuôn đặc biệt được chị Thu làm bằng giấy

ẢNH: NVCC

"Ngoài việc phải tự dạy con cái học nói, học đọc, học viết tiếng Việt, tới những ngày lễ truyền thống, dù không được nghỉ làm nhưng mình vẫn cố bày ra trang trí nhà cửa, làm các món ăn cổ truyền để các bé biết rằng mình là người con đất Việt", chị Hoài Thu chia sẻ. 

Dịp Tết Nguyên đán, những tiểu bang tuyết lạnh chỗ chị sống không bán mai, đào, quất, những thứ đó xa xỉ và quý hiếm với chị. Dù không có nhiều thứ để trang hoàng nhà cửa nhưng chị cũng có thể làm được những món ăn truyền thống như bánh chưng, bánh tét, giò thủ, giò xào, canh măng, canh miến... để thắp nén nhang bày tỏ lòng thành kính với gia tiên. 

Những chiếc bánh chưng vuông vắn, thích mắt của mẹ Việt ở Mỹ nhờ khuôn đặc biệt - Ảnh 3.

Những chiếc bánh chưng và những gói nem chua được chị Thu chuẩn bị cho ngày tết

ẢNH: NVCC

"Mỗi lần gói bánh chưng, ký ức tuổi thơ ngọt ngào lại trỗi dậy. Mình nhớ những ngày cận tết được về nhà bà ngoại, nhớ những chiếc bánh chưng gọn gàng, vuông vắn của ngoại, nhớ các dì yêu quý luôn thương yêu và chiều chuộng cháu gái. Giờ đây, ngoại đã đi rất xa, nhiều năm không gặp các dì nhưng những hình đó luôn là động lực để mình cố gắng gói những chiếc bánh đẹp nhất", chị Hoài Thu nói. 

Lời bà ngoại dạy năm xưa được chị ghi nhớ mỗi lần gói bánh chưng. Bánh chưng gói đẹp là khi luộc xong bánh vẫn vuông vắn không bị xô lệch hoặc bể gạo ra ngoài. Bánh khi cắt ra nhân phải nằm ở chính giữa, bánh chưng ngon là bánh rền dẻo, không bị lại đỗ hay lại gạo. Nhân nhiều hay ít tùy ý thích mỗi người, nhưng vị phải vừa ăn chứ không nhạt nhẽo hay quá mặn. 

Những chiếc bánh chưng vuông vắn, thích mắt của mẹ Việt ở Mỹ nhờ khuôn đặc biệt - Ảnh 4.

Bánh rền dẻo và nhân nằm ở chính giữa, lớp gạo nếp dày cỡ 0.5 cm

ẢNH: NVCC

Những chiếc bánh chưng vuông vắn, thích mắt của mẹ Việt ở Mỹ nhờ khuôn đặc biệt - Ảnh 5.

Bánh được gói với tỷ lệ gạo thịt bằng nhau

ẢNH: NVCC

Những chiếc bánh chưng vuông vắn, thích mắt của mẹ Việt ở Mỹ nhờ khuôn đặc biệt - Ảnh 6.

Nem chua được gói thành từng thanh nhỏ và sẽ được cắt lát xéo khi bày lên mâm cỗ

ẢNH: NVCC

Những chiếc bánh chưng vuông vắn, thích mắt của mẹ Việt ở Mỹ nhờ khuôn đặc biệt - Ảnh 7.

Ngoài bánh chưng, chị Thu cũng gói nem ăn tết

ẢNH: NVCC

Những chiếc bánh chưng vuông vắn, thích mắt của mẹ Việt ở Mỹ nhờ khuôn đặc biệt - Ảnh 8.

Chị cũng chuẩn bị thêm bao lì xì cho các con dịp tết

ẢNH: NVCC

 

