Gia đình theo nghề “đục đẽo vàng đen” được cố thủ tướng đặt hàng làm tượng

"Đó là kỷ niệm khá sâu sắc đối với tôi trong thời gian thủ tướng Võ Văn Kiệt xuống nhà và đặt làm tượng cũng phải khoảng trên 30 năm nay rồi. Đấy là một trong những ấn tượng đầu tiên của tôi về nghề than đá mỹ nghệ", anh Nguyễn Tuấn Quyết chia sẻ.

Hàng mỹ nghệ từ than đá rất kén người chơi, công việc chế tác cũng vất vả, bụi bặm và phải làm thủ công, đòi hỏi sức sáng tạo và sự kiên nhẫn cao.

"Nghề thủ công mỹ nghệ than đá có những cái đặc biệt. Không phải than nào cũng làm được nghề thủ công mỹ nghệ này. Quảng Ninh có rất nhiều than nhưng để làm được nghề thủ công mỹ nghệ thì chỉ duy nhất có 3 mỏ: Đèo Nai, Cao Sơn và Cọc 6. Nghề thủ công mỹ nghệ than đá cũng có nhiều khó khăn vì cái nghề nó rất đặc biệt. Than thì nó có độ cứng, nhưng cũng có độ giòn, dễ vỡ và cũng khó làm hơn. Than thì nó cũng có những cái vỉa than, vết than, nên tạo hình nó cũng khó hơn các sản phẩm, nghề khác", chị Bình, vợ anh Quyết cho biết.





Theo những người thợ lành nghề, thứ níu giữ gắn bó với công việc vốn “ngồi xuống nhọ lưng, quệt ngang nhọ mũi” này là vì yêu thứ vàng đen lấp lánh của quê hương, cùng với niềm say mê chạm trổ nên những sản phẩm nghệ thuật tinh xảo.

Theo chia sẻ của vợ chồng anh Quyết, ngày càng ít người biết đến và theo đuổi công việc này khi chính người dân ở đây cũng chỉ biết than đá là chất đốt thông thường. Cả tỉnh chỉ còn duy nhất xưởng của gia đình anh duy trì làm nghề và có sản phẩm đều đặn bán ra thị trường.