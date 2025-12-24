Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Giá đồng lập đỉnh, nước Mỹ 'đau đầu' với nạn cắt trộm dây đồng

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
24/12/2025 06:00 GMT+7

Tại nhiều nơi ở Mỹ, dây đồng được căng trên các trụ điện và chôn dưới lòng đất trở thành mục tiêu của những kẻ trộm, với nhiều vụ trộm táo bạo diễn ra giữa ban ngày.

Nạn trộm cắp đồng, trong đó đặc biệt là những vụ cắt dây điện, dây viễn thông để đem bán, là thực trạng tại nhiều thành phố Mỹ những năm qua. Gần đây, tần suất các hành vi này lại tăng mạnh, một phần xuất phát từ đà tăng giá đồng.

Đài CNN ngày 22.12 dẫn lời một thanh tra Sở Cảnh sát trưởng hạt Los Angeles (bang California, Mỹ) cho biết, nạn trộm đồng đang xảy ra hằng ngày và Los Angeles là một trong những điểm nóng của các vụ cắt trộm dây.

Giá đồng lập đỉnh, nước Mỹ 'đau đầu' với nạn cắt trộm dây đồng - Ảnh 1.

Hộp điện cao thế được đặt trên cầu Sixth Street tại TP.Los Angeles bị những tên trộm dây đồng phá hoại

Ảnh: AP

Thiệt hại lớn

Vị thanh tra nói rằng giá đồng tăng đã thôi thúc những tên trộm vi phạm. Giá đồng đã thiết lập các mức cao kỷ lục trong năm nay, do sự gia tăng nhu cầu xây dựng các trung tâm dữ liệu và mở rộng công trình lưới điện. Tại Mỹ, giá đồng hiện đã tăng hơn 30% kể từ đầu năm, từ khoảng 4 USD/pound (hơn 450 gr) lên 5,4 USD/pound tính đến ngày 19.12, theo báo cáo của Công ty tài chính JPMorgan (trụ sở tại Mỹ).

Hậu quả từ các vụ cắt trộm dây là nhiều tuyến phố mất điện, các cuộc gọi khẩn cấp bị gián đoạn và những gia đình cùng chính quyền địa phương phải gánh chi phí sửa chữa. Tại TP.Los Angeles, cây cầu Sixth Street được khánh thành năm 2022 từng được ví như "dải ánh sáng" về đêm, với những ánh đèn đầy màu sắc. Thế nhưng, công trình dài 114 m giờ đây tối tăm và ban đêm chỉ lấp ló ánh đèn flash từ điện thoại của người đi bộ. Theo quan chức địa phương Mark Gonzalez, bọn trộm đã đánh cắp tổng cộng hơn 11 km dây đồng từ cây cầu, gây thiệt hại 2,5 triệu USD.

Báo cáo của Hiệp hội Internet và truyền hình (NCTA), tổ chức đại diện cho ngành công nghiệp băng thông và truyền hình cáp ở Mỹ, chỉ ra trong 6 tháng đầu năm nay, trên toàn nước Mỹ ghi nhận hơn 9.700 vụ cố ý đánh cắp hoặc phá hoại mạng lưới viễn thông, so với hơn 5.700 vụ trong 6 tháng cuối năm 2024. Các vụ phá hoại trong hơn 1 năm đã gây gián đoạn cho gần 10 triệu khách hàng, trong đó California và Texas nằm trong những tiểu bang ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Cảnh sát cho biết những đoạn dây bị trộm đem bán có khi được vài trăm USD, thế nhưng chi phí khắc phục có thể lên đến hàng ngàn USD.

Khó đối phó

Tờ The Wall Street Journal hồi tháng 11 dẫn lời ông Andrea Moore, đại diện cấp cao của AT&T, công ty viễn thông hàng đầu thế giới có trụ sở tại Mỹ, cho biết doanh nghiệp thời gian qua bất đắc dĩ trở thành "công ty điều tra", khi phải dành nguồn lực lớn để xử lý nạn trộm dây. AT&T cho biết nhiều tên trộm đã cạy nắp cống để cắt dây đặt dưới lòng đất. Thậm chí, ngay cả khi chặn bằng nắp cống thép nặng gần 1 tấn cũng bất lực trước bọn trộm.

Bà Susan Santana, Chủ tịch AT&T chi nhánh California, cho biết công ty đã chi 60 triệu USD vào năm ngoái chỉ để đối phó nạn trộm đồng. Trong nhiều vụ việc, doanh nghiệp và chính quyền thường ở trong thế bị động. "Không chỉ tác động 60 triệu USD đến chúng tôi. Hãy nghĩ đến việc hạ tầng gián đoạn khiến bệnh viện không thể sử dụng thiết bị, hay người dân không thể gọi khẩn cấp 911", bà Santana nói.

Người phát ngôn của Thị trưởng Los Angeles Karen Bass nói rằng nạn trộm dây đồng không chỉ là sự phiền toái, mà còn đe dọa đến an toàn công cộng. Người phát ngôn cho biết Los Angeles đang nỗ lực lắp đặt thêm nhiều đèn đường sử dụng năng lượng mặt trời để tránh bị ảnh hưởng.

Nhằm tăng cường đối phó nạn trộm đồng, Thống đốc California Gavin Newsom hồi tháng 10 đã ký dự luật tăng mức phạt và siết chặt kiểm soát những người buôn bán phế liệu, các cơ sở thu mua đồng bị đánh cắp. Ngoài ra, 12 tiểu bang khác cũng ban hành những quy định tương tự nhằm hạn chế tình trạng trộm đồng. 

