Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Gia Lai: Đưa xã biên giới Ia Dom thành xã phát triển vững mạnh

Trần Hiếu
Trần Hiếu
12/08/2025 18:14 GMT+7

Xã biên giới Ia Dom (Gia Lai), nơi có cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh sôi động, đang vươn mình mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành điểm sáng phát triển.

Sáng 12.8, xã biên giới Ia Dom tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự của 100 đại biểu, đại diện cho 325 đảng viên thuộc 16 tổ chức cơ sở đảng.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, và ông Trịnh Việt Thành, Phó vụ trưởng Vụ Địa phương II, dự và chỉ đạo đại hội.

Xã biên giới chiến lược của Gia Lai

Ia Dom là xã biên giới giữ vị trí đặc biệt quan trọng ở phía tây tỉnh Gia Lai, nơi có cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh giáp Vương quốc Campuchia. Trong nhiệm kỳ qua, xã đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành và vượt 14/18 chỉ tiêu đề ra. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng nhanh, cơ sở hạ tầng được đầu tư hoàn thiện, công tác giáo dục, y tế và các chính sách xã hội được quan tâm, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Đưa xã biên giới có cửa khẩu quốc tế thành xã phát triển vững mạnh - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Dom lần thứ I

ẢNH: TRẦN HIẾU

Ước tính đến cuối năm 2025, thu nhập bình quân của người dân xã biên giới này đạt 55 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,59%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, an ninh nông thôn cơ bản ổn định.

Hệ thống chính trị của xã được củng cố, đội ngũ cán bộ, đảng viên tăng cả về số lượng và chất lượng, trình độ từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Ia Dom có diện tích hơn 145 km², với 2.200 hộ, 8.686 nhân khẩu. Toàn xã có gần 5.000 ha cây trồng như hồ tiêu, cà phê, điều, sầu riêng, chanh dây… Trong đó, yến sào và sầu riêng đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Với lợi thế là xã biên giới có cửa khẩu quốc tế và điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi, Ia Dom có nhiều cơ hội phát triển trồng trọt, thương mại - dịch vụ, du lịch. Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã đặt mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 7,4%/năm; thu nhập bình quân đến năm 2030 đạt trên 80 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1,05%.

Quyết tâm xây dựng xã biên giới vững mạnh

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn biểu dương thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ia Dom đạt được. Ông Tuấn nhấn mạnh: "Ia Dom là 1 trong 7 xã biên giới của tỉnh và là 1 trong 9 xã mới thành lập mà không phải sáp nhập. Với vị trí chiến lược trên trục QL19 nối sang Campuchia, có cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Ia Dom có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế - xã hội".

Đưa xã biên giới có cửa khẩu quốc tế thành xã phát triển vững mạnh - Ảnh 2.

Quốc môn của cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh trở thành điểm tham quan của nhiều người dân

ẢNH: TRẦN HIẾU

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm tốc độ tăng trưởng đạt 7,4%. Đồng thời, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chính quyền biên giới, tăng cường hợp tác và xây dựng tình đoàn kết hữu nghị với chính quyền, người dân xã Pó - Nhầy (Oyadaw, Vương quốc Campuchia).

Ông Phạm Anh Tuấn cũng lưu ý Ia Dom cần triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, chú trọng công tác quy hoạch, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, tạo nền tảng vững chắc để trở thành xã biên giới phát triển toàn diện, bền vững.

Tin liên quan

Xây dựng phường Pleiku giàu bản sắc văn hóa, phát triển mạnh về kinh tế

Xây dựng phường Pleiku giàu bản sắc văn hóa, phát triển mạnh về kinh tế

Sáng 11.8, Đảng bộ phường Pleiku, tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Khám phá thêm chủ đề

xã biên giới xã Ia Dom Gia Lai đại hội đảng bộ cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận