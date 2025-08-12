Gia Lai: Đưa xã biên giới Ia Dom thành xã phát triển vững mạnh

Sáng 12.8, xã biên giới Ia Dom tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự của 100 đại biểu, đại diện cho 325 đảng viên thuộc 16 tổ chức cơ sở đảng.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, và ông Trịnh Việt Thành, Phó vụ trưởng Vụ Địa phương II, dự và chỉ đạo đại hội.

Xã biên giới chiến lược của Gia Lai

Ia Dom là xã biên giới giữ vị trí đặc biệt quan trọng ở phía tây tỉnh Gia Lai, nơi có cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh giáp Vương quốc Campuchia. Trong nhiệm kỳ qua, xã đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành và vượt 14/18 chỉ tiêu đề ra. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng nhanh, cơ sở hạ tầng được đầu tư hoàn thiện, công tác giáo dục, y tế và các chính sách xã hội được quan tâm, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Dom lần thứ I

Ước tính đến cuối năm 2025, thu nhập bình quân của người dân xã biên giới này đạt 55 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,59%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, an ninh nông thôn cơ bản ổn định.

Hệ thống chính trị của xã được củng cố, đội ngũ cán bộ, đảng viên tăng cả về số lượng và chất lượng, trình độ từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Ia Dom có diện tích hơn 145 km², với 2.200 hộ, 8.686 nhân khẩu. Toàn xã có gần 5.000 ha cây trồng như hồ tiêu, cà phê, điều, sầu riêng, chanh dây… Trong đó, yến sào và sầu riêng đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Với lợi thế là xã biên giới có cửa khẩu quốc tế và điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi, Ia Dom có nhiều cơ hội phát triển trồng trọt, thương mại - dịch vụ, du lịch. Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã đặt mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 7,4%/năm; thu nhập bình quân đến năm 2030 đạt trên 80 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1,05%.

Quyết tâm xây dựng xã biên giới vững mạnh

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn biểu dương thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ia Dom đạt được. Ông Tuấn nhấn mạnh: "Ia Dom là 1 trong 7 xã biên giới của tỉnh và là 1 trong 9 xã mới thành lập mà không phải sáp nhập. Với vị trí chiến lược trên trục QL19 nối sang Campuchia, có cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Ia Dom có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế - xã hội".

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm tốc độ tăng trưởng đạt 7,4%. Đồng thời, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chính quyền biên giới, tăng cường hợp tác và xây dựng tình đoàn kết hữu nghị với chính quyền, người dân xã Pó - Nhầy (Oyadaw, Vương quốc Campuchia).

Ông Phạm Anh Tuấn cũng lưu ý Ia Dom cần triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, chú trọng công tác quy hoạch, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, tạo nền tảng vững chắc để trở thành xã biên giới phát triển toàn diện, bền vững.