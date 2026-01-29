Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gia Lai: Hơn 500 tỉ đồng cải tạo nút giao thông khu vực ngã năm Đống Đa - Hoa Lư

Đức Nhật
Đức Nhật
29/01/2026 18:30 GMT+7

Dự án cải tạo một nút giao tại Gia Lai có tổng vốn hơn 512 tỉ đồng, nhằm giải quyết tình trạng quá tải, ách tắc giao thông kéo dài.

Ngày 29.1, UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mở rộng, cải tạo nút giao thông khu vực ngã năm Đống Đa - Hoa Lư, thuộc P.Quy Nhơn (trước đây là TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Chi 17,6 tỉ đồng để cải tạo nút giao, tiền đền bù hết 443 tỉ đồng- Ảnh 1.

Nút giao Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tất Thành thường xuyên quá tải

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo đó, thời gian qua, gia tăng lượng người tham gia giao thông tại khu vực nút giao Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tất Thành, khiến khu vực này quá tải, có lúc ách tắc giao thông kéo dài.

Do đó, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt dự án mở rộng, cải tạo nút giao trên, nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại cửa ngõ quan trọng ra vào trung tâm P.Quy Nhơn; đồng thời đảm bảo tổ chức giao thông phù hợp với mật độ phương tiện ngày càng tăng.

Dự án được giao cho Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. 

Theo thiết kế, dự án sẽ tăng bán kính cong tại vị trí đường Trần Hưng Đạo rẽ phải qua đường Đống Đa; dịch chuyển đảo vòng xuyến hiện hữu về phía đông bắc và mở rộng bán kính đảo. Mặt đường Trần Hưng Đạo tại khu vực giao cắt với đường Nguyễn Tất Thành được mở rộng từ 19 m lên 22 m, bố trí 6 làn xe. Giao thông tại nút giao sẽ được phân luồng, tổ chức lại nhằm giảm xung đột giữa các hướng di chuyển.

Nút giao được thiết kế cùng mức, đảo vòng xuyến trung tâm được dịch chuyển về phía đông bắc và tăng đường kính từ 15 m lên 30 m. Ngoài ra, dự án còn đầu tư hoàn thiện các hạng mục nền, mặt đường, dải phân cách, đảo vòng xuyến, vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng và thoát nước.

Chi 17,6 tỉ đồng để cải tạo nút giao, tiền đền bù hết 443 tỉ đồng- Ảnh 2.

Khu vực dự kiến triển khai dự án

ẢNH: VỆ TINH

Dự án có tiến độ thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2029. Để triển khai dự án, Nhà nước sẽ thu hồi toàn bộ đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng, tháo dỡ nhà cửa và các công trình kiến trúc hiện hữu phục vụ thi công.

Do khu vực nút giao có vị trí đắc địa, giá trị nhà đất cao, tổng mức đầu tư dự án lên tới hơn 512 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm 443 tỉ đồng, chi phí xây dựng khoảng 17,6 tỉ đồng, phần còn lại dành cho chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và dự phòng với khoảng 48 tỉ đồng.

Tin liên quan

Thông tuyến đường vành đai Đà Lạt sau 2 lần gia hạn

Thông tuyến đường vành đai Đà Lạt sau 2 lần gia hạn

Sau 2 lần gia hạn vì vướng mặt bằng, dự án đường vành đai Đà Lạt vừa thông tuyến phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách dịp Tết Bính Ngọ 2026.

QL14B thi công chậm: Bí thư Đà Nẵng lệnh 'trảm' nhà thầu nếu tiếp tục chây ì

Khám phá thêm chủ đề

nút giao Bồi thường Đền bù giải phóng mặt bằng Gia Lai giao thông dự án
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận