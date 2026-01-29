Gia Lai: Hơn 500 tỉ đồng cải tạo nút giao thông khu vực ngã năm Đống Đa - Hoa Lư

Ngày 29.1, UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mở rộng, cải tạo nút giao thông khu vực ngã năm Đống Đa - Hoa Lư, thuộc P.Quy Nhơn (trước đây là TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Nút giao Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tất Thành thường xuyên quá tải ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo đó, thời gian qua, gia tăng lượng người tham gia giao thông tại khu vực nút giao Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tất Thành, khiến khu vực này quá tải, có lúc ách tắc giao thông kéo dài.

Do đó, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt dự án mở rộng, cải tạo nút giao trên, nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại cửa ngõ quan trọng ra vào trung tâm P.Quy Nhơn; đồng thời đảm bảo tổ chức giao thông phù hợp với mật độ phương tiện ngày càng tăng.

Dự án được giao cho Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.

Theo thiết kế, dự án sẽ tăng bán kính cong tại vị trí đường Trần Hưng Đạo rẽ phải qua đường Đống Đa; dịch chuyển đảo vòng xuyến hiện hữu về phía đông bắc và mở rộng bán kính đảo. Mặt đường Trần Hưng Đạo tại khu vực giao cắt với đường Nguyễn Tất Thành được mở rộng từ 19 m lên 22 m, bố trí 6 làn xe. Giao thông tại nút giao sẽ được phân luồng, tổ chức lại nhằm giảm xung đột giữa các hướng di chuyển.

Nút giao được thiết kế cùng mức, đảo vòng xuyến trung tâm được dịch chuyển về phía đông bắc và tăng đường kính từ 15 m lên 30 m. Ngoài ra, dự án còn đầu tư hoàn thiện các hạng mục nền, mặt đường, dải phân cách, đảo vòng xuyến, vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng và thoát nước.

Khu vực dự kiến triển khai dự án ẢNH: VỆ TINH

Dự án có tiến độ thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2029. Để triển khai dự án, Nhà nước sẽ thu hồi toàn bộ đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng, tháo dỡ nhà cửa và các công trình kiến trúc hiện hữu phục vụ thi công.

Do khu vực nút giao có vị trí đắc địa, giá trị nhà đất cao, tổng mức đầu tư dự án lên tới hơn 512 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm 443 tỉ đồng, chi phí xây dựng khoảng 17,6 tỉ đồng, phần còn lại dành cho chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và dự phòng với khoảng 48 tỉ đồng.