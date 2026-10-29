Gia Lai lên kế hoạch đến năm 2030 thu hút, trọng dụng 10 - 20 nhân tài

Ngày 29.10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cho biết vừa ban hành kế hoạch thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn.

Theo đó, tỉnh này phấn đấu đến năm 2030 thu hút, trọng dụng từ 10 đến 20 nhân tài gắn với từng nhiệm vụ, chương trình, dự án cụ thể trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, lượng tử, khoa học dữ liệu, công nghệ chiến lược, công nghệ mới và các nhiệm vụ chiến lược khác.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện kế hoạch cũng hình thành cơ sở dữ liệu về nhân tài, thu hút mạng lưới chuyên gia trong nước và quốc tế tham gia đóng góp cho sự phát triển của tỉnh; phấn đấu xây dựng đội ngũ nhân tài, chuyên gia trình độ cao có khả năng dẫn dắt các lĩnh vực quan trọng, mũi nhọn phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Trung tâm quốc tế Khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE) của Gia Lai thu hút nhiều nhà khoa học trên thế giới đến làm việc ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cũng định hướng nghiên cứu, xây dựng cơ chế tài chính đặc thù, ưu tiên bố trí ngân sách tỉnh cho công tác nhân tài đạt khoảng 0,1% GRDP hàng năm trong tổng nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh.

Song song đó, tỉnh Gia Lai sẽ rà soát, hoàn thiện các chính sách ưu đãi về tiền lương, thuế, đất đai, nhà ở, nhất là chính sách thu hút nguồn nhân lực các lĩnh vực giáo dục, y tế ở miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã đảo; đồng thời tháo gỡ rào cản về tiêu chuẩn, độ tuổi, thâm niên và quy trình bổ nhiệm. Việc lựa chọn, trọng dụng nhân tài gắn với nhiệm vụ chiến lược, chương trình, dự án trọng điểm; đánh giá dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng sản phẩm và hiệu quả cống hiến.

Việc đào tạo học sinh, sinh viên có năng khiếu, năng lực nổi trội ở các ngành khoa học cơ bản, công nghệ, kỹ thuật và ngành, lĩnh vực mũi nhọn trên địa bàn; thực hiện cơ chế "Nhân tài dẫn dắt nhân tài", đẩy mạnh hợp tác với các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu trong và ngoài nước cũng được chú trọng.

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai cũng định hướng phát huy vai trò của Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo, Trung tâm ICISE trong kết nối, thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và nhân tài về làm việc, cống hiến tại địa phương.