Văn hóa

Gia Lai muốn 'kể chuyện' với thế giới qua CNN

Đức Nhật
28/03/2026 19:42 GMT+7

Gia Lai muốn "kể chuyện" về đại ngàn, biển xanh và bản sắc riêng qua CNN, nhằm đưa hình ảnh địa phương đến gần hơn với khán giả toàn cầu.

Đó là vấn đề Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đưa ra tại buổi làm việc với đại diện kênh truyền hình CNN (tại Singapore) vào chiều 28.3.

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với kênh truyền hình CNN quốc tế

Tại gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết Gia Lai được hình thành trên cơ sở kết nối không gian giữa cao nguyên và duyên hải, sở hữu lợi thế phát triển kinh tế và du lịch với hệ sinh thái rừng - biển đặc sắc.

Tỉnh định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, hướng tới thị trường quốc tế, với chủ đề Năm Du lịch quốc gia 2026 là "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh".

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đặt vấn đề kể chuyện Gia Lai cho thế giới

Tuy nhiên, hình ảnh địa phương hiện vẫn chưa được biết đến rộng rãi trên thế giới. Vì vậy, Gia Lai mong muốn hợp tác với CNN để quảng bá tiềm năng, thế mạnh và những câu chuyện đặc sắc của địa phương đến khán giả toàn cầu.

"Gia Lai có rất nhiều câu chuyện để kể, vậy CNN làm thế nào để kể chuyện Gia Lai cho thế giới?", ông Tuấn đặt vấn đề.

Bà Jocelyn Kang, Giám đốc Tài chính của kênh CNN tại Singapore, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, đồng thời đánh giá cao tiềm năng phát triển và giá trị câu chuyện của Gia Lai. CNN bày tỏ quan tâm đến việc hợp tác quảng bá các nội dung về cảnh quan thiên nhiên, du lịch xanh, bền vững, qua đó nâng cao nhận diện điểm đến trên thị trường quốc tế.

Bà Jocelyn Kang, Đại diện CNN, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Gia Lai

Theo bà Kang, ngoài du lịch, Gia Lai còn nhiều tiềm năng thu hút đầu tư. Đại diện CNN cho biết sẽ tiếp tục quay trở lại để tìm hiểu sâu hơn về địa phương và tiến tới ký kết hợp tác truyền thông trong thời gian tới.

Ông Phạm Anh Tuấn tặng quà lưu niệm cho bà Jocelyn Kang

CNN du lịch Năm Du lịch quốc gia Gia Lai quảng bá du lịch
