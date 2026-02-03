Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Giá rét kỷ lục càn quét nước Mỹ

Trí Đỗ
Trí Đỗ
03/02/2026 05:11 GMT+7

Khoảng 150 triệu người ở phía đông nam nước Mỹ đang phải đối mặt với một trong những đợt không khí lạnh khắc nghiệt nhất, theo Hãng tin AP ngày 2.2.

Tại Florida, cuối tuần qua ghi nhận nền nhiệt thấp kỷ lục. Nhiệt độ tại TP.Orlando (Florida) xuống -4°C, mức nhiệt tháng 2 thấp nhất trong hơn một thế kỷ qua. Thời tiết giá buốt kéo dài khiến nhiều loài bò sát, trong đó có kỳ nhông xanh, rơi vào trạng thái tê cóng và rụng khỏi cây. Ủy ban Bảo tồn cá và động vật hoang dã Florida (FWC) đã ban hành lệnh hành pháp, yêu cầu người dân mang bất kỳ con kỳ nhông nào được tìm thấy trong hai ngày 1 - 2.2 đến cơ quan chức năng.

Giá rét kỷ lục càn quét nước Mỹ - Ảnh 1.

Một con phố phủ đầy tuyết tại Charlotte, bang Bắc Carolina (Mỹ) ngày 1.2.2026

Ảnh: AP

Trong khi đó, tại Bắc Carolina, một đợt thời tiết dữ dội tăng cường nhanh chóng đã gây ra lượng tuyết rơi gần 30 cm tại TP.Charlotte và các khu vực lân cận, đưa trận tuyết này vào nhóm 5 đợt tuyết lớn nhất từng ghi nhận tại địa phương. Thống đốc bang Josh Stein cho biết hơn 1.000 vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên các tuyến đường phủ tuyết, khiến ít nhất hai người thiệt mạng. Ông Stein cảnh báo nguy cơ "băng đen" sẽ tiếp tục đe dọa an toàn giao thông do nhiệt độ ban đêm duy trì dưới mức đóng băng, đồng thời kêu gọi người dân hạn chế ra đường nếu không thật sự cần thiết.

Theo trang FlightAware, hơn 2.800 chuyến bay tại Mỹ đã bị hủy trong ngày 31.1 và thêm khoảng 1.800 chuyến vào ngày 1.2 do thời tiết xấu. Tính từ cuối tháng 1, hơn 110 trường hợp tử vong liên quan thời tiết mùa đông và bão đã được ghi nhận trên khắp nước Mỹ. Ngoài ra, theo trang PowerOutage.com, gần 178.000 hộ gia đình và doanh nghiệp, chủ yếu tại các bang Mississippi, Tennessee, Florida và Louisiana, đang trong tình trạng mất điện.

Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo đợt không khí lạnh từ Bắc Cực sẽ tiếp tục gây ra nhiệt độ kỷ lục và gió mạnh tại đông nam nước Mỹ trong những ngày tới. 

Tin liên quan

Mưa bão, giá rét hoành hành khắp nơi

Mưa bão, giá rét hoành hành khắp nơi

Các nhân viên cứu hộ ngày 22.1 rà soát đống đổ nát tại một khu cắm trại trong khu du lịch Mount Maunganui ở New Zealand để tìm kiếm người mất tích sau vụ sạt lở đất do mưa lớn gây ra trước đó một ngày.

Khám phá thêm chủ đề

Giá rét Mỹ thời tiết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận