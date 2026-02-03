Giá rét kỷ lục càn quét nước Mỹ

Tại Florida, cuối tuần qua ghi nhận nền nhiệt thấp kỷ lục. Nhiệt độ tại TP.Orlando (Florida) xuống -4°C, mức nhiệt tháng 2 thấp nhất trong hơn một thế kỷ qua. Thời tiết giá buốt kéo dài khiến nhiều loài bò sát, trong đó có kỳ nhông xanh, rơi vào trạng thái tê cóng và rụng khỏi cây. Ủy ban Bảo tồn cá và động vật hoang dã Florida (FWC) đã ban hành lệnh hành pháp, yêu cầu người dân mang bất kỳ con kỳ nhông nào được tìm thấy trong hai ngày 1 - 2.2 đến cơ quan chức năng.

Một con phố phủ đầy tuyết tại Charlotte, bang Bắc Carolina (Mỹ) ngày 1.2.2026 Ảnh: AP

Trong khi đó, tại Bắc Carolina, một đợt thời tiết dữ dội tăng cường nhanh chóng đã gây ra lượng tuyết rơi gần 30 cm tại TP.Charlotte và các khu vực lân cận, đưa trận tuyết này vào nhóm 5 đợt tuyết lớn nhất từng ghi nhận tại địa phương. Thống đốc bang Josh Stein cho biết hơn 1.000 vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên các tuyến đường phủ tuyết, khiến ít nhất hai người thiệt mạng. Ông Stein cảnh báo nguy cơ "băng đen" sẽ tiếp tục đe dọa an toàn giao thông do nhiệt độ ban đêm duy trì dưới mức đóng băng, đồng thời kêu gọi người dân hạn chế ra đường nếu không thật sự cần thiết.

Theo trang FlightAware, hơn 2.800 chuyến bay tại Mỹ đã bị hủy trong ngày 31.1 và thêm khoảng 1.800 chuyến vào ngày 1.2 do thời tiết xấu. Tính từ cuối tháng 1, hơn 110 trường hợp tử vong liên quan thời tiết mùa đông và bão đã được ghi nhận trên khắp nước Mỹ. Ngoài ra, theo trang PowerOutage.com, gần 178.000 hộ gia đình và doanh nghiệp, chủ yếu tại các bang Mississippi, Tennessee, Florida và Louisiana, đang trong tình trạng mất điện.

Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo đợt không khí lạnh từ Bắc Cực sẽ tiếp tục gây ra nhiệt độ kỷ lục và gió mạnh tại đông nam nước Mỹ trong những ngày tới.