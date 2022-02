Gia súc chết rét ‘tăng vùn vụt’ ở các tỉnh Bắc bộ có rét hại

Chiều 22.2, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) cho biết, thống kê trong những ngày vừa qua, ở các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ ghi nhận số lượng gia súc chết rét tăng rất nhanh.

Theo báo cáo của 11 tỉnh ở khu vực phía bắc, tính đến 18 giờ ngày hôm qua 21.2, rét đậm, rét hại đã làm chết 1.010 con gia súc (881 con trâu, bò; 129 con dê và gia súc khác).

Cập nhật đến 17 giờ hôm nay 22.2, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, báo cáo tại các tỉnh Bắc bộ và Nghệ An đã có 1.862 con gia súc chết rét, tăng hơn 800 con so với ngày 21.2. Trong đó, trâu chết rét chiếm số lượng nhiều nhất với 1.117 con, tiếp đến là bò với 540 con và 205 con gia súc khác (dê, ngựa, lợn).

Đặc biệt, tại Lào Cai, báo cáo trong ngày 21.2 chỉ có 47 con gia súc chết rét nhưng đến ngày 22.2, tỉnh này ghi nhận số gia súc chết rét tăng gấp 3 lần. Hiện nhiều địa bàn vùng cao ở TX.Sa Pa, H.Bát Xát đang có băng giá khiến người dân phải di chuyển trâu, bò xuống địa bàn vùng thấp để tránh rét, bảo vệ tài sản.





Cũng theo báo cáo từ các địa phương, Sơn La là địa phương có số gia súc chết rét nhiều nhất với 393 con, Nghệ An 345 con, Hòa Bình 264 con, Lạng Sơn 166 con, Điện Biên 163 con, Lào Cai 149 con, Cao Bằng 97 con. Số gia súc chết rét còn lại được ghi nhận ở Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái.

Theo dự báo thời tiết mới nhất cập nhật đến chiều nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh Bắc bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Dự báo thời tiết trong những ngày tới, vùng núi Bắc bộ tiếp tục có rét hại, nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 10 độ C, vùng núi 3 - 6 độ C. Trong đó, vùng núi cao các tỉnh phía bắc có nơi dưới 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.