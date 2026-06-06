Gia thế của siêu mẫu nội y Hề Mộng Dao không hề đơn giản

Cuộc hôn nhân giữa Hề Mộng Dao và Hà Du Quân từ lâu thu hút sự quan tâm của công chúng. Không ít người cho rằng đây là câu chuyện cổ tích ngoài đời thực khi một siêu mẫu có xuất thân bình thường lại trở thành con dâu "ông trùm sòng bạc Macau". Tuy nhiên, câu chuyện về Hề Mộng Dao không đơn thuần là hành trình từ một cô gái bình thường bước vào gia tộc tỉ phú.

Xuất thân danh giá ít người biết của Hề Mộng Dao

Ngày 1.6 vừa qua, Hề Mộng Dao và Hà Du Quân tổ chức hôn lễ tại Mont-Saint-Michel (Pháp), sau 7 năm đăng ký kết hôn. Sự kiện được xem là dấu mốc quan trọng, đánh dấu việc cô chính thức trở thành một phần của gia tộc họ Hà, một trong những gia đình quyền lực và giàu có nhất châu Á.

Hề Mộng Dao là một trong những siêu mẫu nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc. Người đẹp 8X sở hữu nền tảng học vấn đáng ngưỡng mộ cùng sự nghiệp quốc tế thành công trước khi kết hôn Ảnh: Chụp màn hình show Chuyến đi tu dưỡng tình yêu

Trước đó, hình tượng "Lọ Lem" gắn liền với Hề Mộng Dao chủ yếu xuất phát từ cú ngã gây chấn động tại Victoria's Secret Fashion Show 2017. Trước khi sự cố xảy ra, cô từng đùa rằng sẽ giải nghệ nếu vấp ngã trên sàn diễn của thương hiệu nội y nổi tiếng này. Sau màn vấp ngã được truyền thông quốc tế đưa tin rộng rãi, tần suất xuất hiện của Hề Mộng Dao trên các sàn diễn lớn dần giảm đi. Cuối năm 2018, cô bắt đầu hẹn hò với Hà Du Quân và đăng ký kết hôn vào năm 2019. Cùng năm đó, cặp đôi đón con đầu lòng, khiến nhiều người cho rằng cuộc đời cô đã hoàn toàn thay đổi sau sự cố trên sàn catwalk.

Tuy nhiên, theo Sohu, Hề Mộng Dao đã sở hữu nền tảng đáng nể từ rất lâu trước khi quen biết Hà Du Quân.

Sinh năm 1989 tại Thượng Hải (Trung Quốc), cô là con một trong gia đình có điều kiện kinh tế khá giả và đặc biệt coi trọng giáo dục. Cha cô giữ vị trí quản lý cấp cao trong lĩnh vực thương mại quốc tế, còn mẹ là giáo viên tại một trường trung học công lập danh tiếng. Ngay từ nhỏ, Hề Mộng Dao đã được đầu tư bài bản cho việc học tập và phát triển năng khiếu. Cô học múa ballet từ năm 3 tuổi, học piano từ năm 5 tuổi và theo học tại trường quốc tế, nơi được đào tạo song ngữ.

Không chỉ có xuất thân tốt, Hề Mộng Dao còn xây dựng sự nghiệp bằng chính năng lực của mình. Sau khi tốt nghiệp ngành thiết kế tại Đại học Đông Hoa, trường đại học trọng điểm hàng đầu Trung Quốc, cô bước chân vào làng thời trang và nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những siêu mẫu thành công nhất Trung Quốc. Người đẹp nhiều lần góp mặt trên sàn diễn Victoria's Secret và được xếp vào nhóm siêu mẫu hàng đầu của đất nước tỉ dân bên cạnh Lưu Văn, Tần Thư Bồi, Thư Hiểu Văn và Hà Tuệ.

Về phía Hà Du Quân, anh từng tiết lộ chính mình là người chủ động theo đuổi Hề Mộng Dao. Cả hai được giới thiệu thông qua chị gái của anh, vốn là bạn thân của nữ siêu mẫu. Theo chia sẻ của Hà Du Quân, anh đã dành nhiều thời gian để chinh phục người đẹp sau khi bị cô từ chối trong giai đoạn đầu.

Dù không giàu có bằng gia đình nhà chồng nhưng nhiều cư dân mạng cho rằng mối quan hệ giữa Hề Mộng Dao và Hà Du Quân là sự tương xứng về gia thế, học vấn và thành tựu cá nhân Ảnh: Chụp màn hình show Chuyến đi tu dưỡng tình yêu

Khi thông tin về gia thế, học vấn và sự nghiệp của Hề Mộng Dao được truyền thông nhắc lại, nhiều cư dân mạng cho rằng mối quan hệ giữa cô và Hà Du Quân nên được nhìn nhận như sự tương xứng giữa hai người có nền tảng tương đồng, thay vì câu chuyện cổ tích giữa một thiếu gia tỉ phú và một cô gái bình thường. Cả hai đều xuất thân từ những gia đình có điều kiện, được giáo dục tốt và đạt được những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực riêng trước khi đến với nhau.

Hiện tại, Hề Mộng Dao và Hà Du Quân đã có hai người con và trở thành một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất của giới giải trí và kinh doanh Trung Quốc.